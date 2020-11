Na mesma semana que a nova geração dos videogames Xbox Series e PlayStation 5 chega ao Brasil, a Receita Federal realiza um leilão com boas oportunidades para adquirir produtos eletrônicos, como celulares e consoles, por um preço mais acessível. Entre os 55 lotes disponíveis, os consumidores podem encontrar produtos como o smartphone Mi 9 da chinesa Xiaomi e o Xbox One por lotes a partir de 800 reais.

Os lotes 28 e 29 contam com os mesmos produtos, sendo um videogame Xbox One S acompanhado de dois controles e duas unidades do celular Mi 9, da Xiaomi, com 128 GB de memória — além dos acessórios originais. O lance inicial para o lote é de 800 reais. Na loja, o smartphone chega a custar em torno de 3.000 reais. Já o Xbox One custa em torno de 2.400 reais.

Recentemente, após um decreto do governo federal de redução da carga tributária sobre consoles e videogames, a Microsoft decidiu reduzir o preço do Xbox Series S, que passará a custar 2.800 reais. Seu irmão mais potente, o Xbox Series X, custará 4.600 reais — antes do reajuste, os consoles custavam 3.000 e 5.000 reais, respectivamente.

Já o lote 30 conta com duas unidades de hoverboards, veículo de bateria portátil que virou febre em 2016. O combo com os dois aparelhos, da marca ProMountain, pode ser adquirido a partir de 800 reais. Nas lojas, uma unidade custa em torno de 1.000 reais.

Scooter elétrico da ProMountain Scooter elétrico da ProMountain

O lote 48, com lance mínimo de 9.000 reais, conta com três veículos: duas Santanas (2004/1991), da Volkswagen e um Kadett (1993) da GM. É importante lembrar que os lances são dados por lote e não é possível comprar separadamente os produtos.

O leilão, que é destinado tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, está aberto para lances até às 21h desta quinta-feira, 19, conforme informações divulgadas no site da Receita.