League of Legends, Fortnite e Valorant são destaques na Twitch em 2020

A Twitch, plataforma de transmissão de vídeos, se manteve a favorita dos gamers em 2020.

De acordo com o site Sully Gnome, especializado em divulgar dados da Twitch, só os jogos League of Legends, Fornite e Valorant acumularam mais de 3 bilhões de horas de visualização dos seus espectadores.

Estes jogos multiplayer são os três mais assistidos pelos usuários na plataforma. Em conjunto, eles juntaram 4,3 bilhões de streamers (pessoas que fazem streaming de jogos), que totalizaram 137 milhões de horas transmitindo no site.

Já o Call of Duty: Warzone ficou em sexto lugar na lista de visualizações, mas em segundo na lista de streaming — mais de 2 milhões de streamers dedicaram 53 milhões de horas do seu ano para o jogo, perdendo apenas para o Fortnite.

A “Just Chatting” (em português, “Apenas Conversando”), na qual usuários batem papo e interagem com os visitantes do seu canal, superou todos os jogos e foi a categoria com mais horas acumuladas. Ela teve 1,7 bilhão de horas assistidas, com 1,4 bilhão de streamers transmitindo por 25,7 milhões de horas no total.

Jogos mais assistidos em 2020:

League of Legends – 1,4 bilhão de horas Fortnite – 982 milhões de horas Valorant – 779 milhões de horas Grand Theft Auto V (GTA) – 772 milhões de horas Call of Duty: Warzone – 753 milhões de horas Counter-Strike: Global Offensive – 665 milhões de horas Dota 2 – 460 milhões de horas Minecraft – 451 milhões de horas Amongs Us – 378 milhões de horas World of Warcraft – 376 milhões de horas

Jogos com mais tempo de streaming em 2020: