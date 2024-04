Lista de super-ricos mostra que uma única big tech pode ser lar de dezenas de bilionários

O setor de tecnologia segue como um dos principais motores na criação de riquezas globais, conforme evidenciado pela mais recente lista de bilionários da Forbes para o ano de 2024. O levantamento aponta não apenas para a consolidação de fortunas já conhecidas, mas também para o surgimento de novos nomes impulsionados pelo crescimento exponencial de empresas que dominam o cotidiano tecnológico.

Na vanguarda desta lista, Jeff Bezos, fundador da Amazon, se destaca como o segundo homem mais rico do mundo, ostentando um patrimônio líquido de cerca de US$ 198 bilhões. Sua ex-esposa, MacKenzie Scott, também figura entre os bilionários, evidenciando a capacidade da Amazon de manter duas pessoas no mais alto patamar de riqueza, mesmo após um acordo de divórcio.

O comando atual da Amazon, sob Andy Jassy, e outros executivos e acionistas, como Brian Olsavsky e Jeff Wilke, também encorpa a geração de bilionários relacionados à empresa.

Da mesma forma, a Meta Platforms, liderada por Mark Zuckerberg, posiciona-se como um epicentro de riqueza, reunindo cofundadores, executivos e investidores no rol dos bilionários. A influência da Meta estende-se além de seus fundadores, impactando também personalidades como Sheryl Sandberg e Eduardo Saverin, demonstrando o vasto alcance econômico da companhia.

O grupo Samsung, com sua complexa estrutura familiar e empresarial, segue como um exemplo emblemático na Coreia do Sul, destacando-se Jay Y. Lee, herdeiro do conglomerado, como uma figura central no panorama econômico do país.

No ocidente, empresas como a Cisco e a Oracle reforçam esta tendência, com Larry Ellison da Oracle emergindo como um dos homens mais ricos do mundo, mas que levou consigo uma linha robusta de executivos para o topo do ranking de super-ricos.

A mesma coisa acontece com a europeia SAP, demonstrando o alcance global desta influência econômica, com cofundadores como Hasso Plattner e Dietmar Hopp marcando presença na lista.

Na China, outro aglomerado de ricaços está abaixo do guarda-chuva da Tencent Holdings, liderada por Pony Ma. Este panorama reafirma a tecnologia não apenas como um setor de constante inovação, mas também como um campo fértil para a acumulação de riquezas. A diversidade de empresas e a amplitude geográfica desses bilionários mostra que há padrões para o sucesso financeiro.

Confira todos os bilionários gerados por grandes empresas de tecnologia:

Amazon

Jeff Bezos: Fundador da Amazon e o segundo homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de aproximadamente US$ 198 bilhões.

MacKenzie Scott: Ex-esposa de Jeff Bezos e filantropa, com um patrimônio líquido significativo após o divórcio.

Andy Jassy: CEO da Amazon desde 2021, também possui uma participação significativa na empresa.

Brian Olsavsky: CFO da Amazon, responsável pelas finanças da empresa.

Jeff Wilke: Ex-CEO da Amazon Worldwide Consumer, que se aposentou em 2020.

Alice Walton: Filha do fundador da Walmart, também é acionista da Amazon.

Jim Walton: Irmão de Alice Walton e herdeiro da Walmart, com participação na Amazon.

Rob Walton: Outro irmão de Alice Walton e herdeiro da Walmart, também investiu na Amazon.

Julia Koch: Viúva do bilionário David Koch, possui ações da Amazon.

Mackenzie Bezos: Nome de solteira de MacKenzie Scott, ex-esposa de Jeff Bezos, que manteve parte das ações da Amazon após o divórcio.

Meta

Mark Zuckerberg: Cofundador da Meta e a quarta pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de cerca de US$ 177 bilhões.

Dustin Moskovitz: Cofundador do Facebook e um dos primeiros funcionários, também é bilionário graças à sua participação na empresa.

Sheryl Sandberg: COO da Meta, desempenhou um papel fundamental no crescimento da empresa.

Peter Thiel: Investidor e cofundador do PayPal, também investiu no Facebook em seus estágios iniciais.

Reid Hoffman: Cofundador do LinkedIn e investidor em várias empresas de tecnologia, incluindo o Facebook.

Sean Parker: Cofundador do Napster e ex-presidente do Facebook, também possui ações da empresa.

Eduardo Saverin: Cofundador do Facebook, com participação significativa na empresa.

Chris Hughes: Cofundador do Facebook, embora tenha vendido parte de suas ações, ainda é bilionário.

Jan Koum: Cofundador do WhatsApp, adquirido pelo Facebook, também é acionista da Meta.

Bobby Murphy: Cofundador do Snapchat, cuja empresa tem parcerias com a Meta.

Samsung

Lee Kun-hee (falecido): Ex-presidente do Samsung Group, cuja família ainda detém uma parte significativa das ações da empresa.

Jay Y. Lee: Filho de Lee Kun-hee e herdeiro do Samsung Group, envolvido em várias áreas de negócios da empresa.

Lee Boo-jin: Filha de Lee Kun-hee e presidente da Hotel Shilla, uma subsidiária do Samsung Group.

Lee Jae-yong: Também conhecido como Lee Jae-hyun, filho de Lee Kun-hee e vice-presidente do Samsung Group.

Cisco

Larry Ellison: Cofundador da Oracle e acionista significativo da Cisco Systems.

John Chambers: Ex-CEO da Cisco Systems, que liderou a empresa por muitos anos.

Sandy Lerner: Cofundadora da Cisco Systems, que desempenhou um papel fundamental nos estágios iniciais da empresa.

Leonard Bosack: Cofundador da Cisco Systems, também contribuiu para o desenvolvimento da tecnologia de roteadores.

Michael Boskin: Membro do conselho da Cisco Systems, também é professor de economia.

Chuck Robbins: CEO da Cisco Systems desde 2015, também é acionista da empresa.

John T. Chambers: Ex-CEO da Cisco Systems, que liderou a empresa por muitos anos.

Gary Moore: Ex-COO da Cisco Systems, envolvido em várias estratégias e operações.

Arvind Krishna: CEO da IBM, mas anteriormente ocupou cargos de liderança na Cisco Systems.

Padmasree Warrior: Ex-CTO da Cisco Systems, também é acionista da empresa.

Oracle

Larry Ellison: Fundador e CTO da Oracle, um dos homens mais ricos do mundo.

Safra Catz: CEO da Oracle, também possui uma participação significativa na empresa.

Mark Hurd (falecido): Ex-CEO da Oracle, que desempenhou um papel importante na expansão da empresa.

Jeff Henley: Ex-presidente da Oracle, envolvido em várias aquisições e estratégias da empresa.

Thomas Kurian: Ex-presidente de produtos da Oracle, também é acionista da empresa.

Dorian Daley: Vice-presidente executivo e conselheiro geral da Oracle, com participação na empresa.

Edward Screven: CTO da Oracle, também é acionista da empresa.

Andrew Mendelsohn: Vice-presidente executivo da Oracle, envolvido em várias iniciativas de produtos.

Steve Miranda: Vice-presidente executivo da Oracle, responsável por aplicativos de nuvem e tecnologia.

Don Johnson: Vice-presidente executivo da Oracle, com participação na empresa.

Tencent