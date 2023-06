Jogos mais baratos? CAE aprova PL da indústria de games e altera categoria de tributação

Em movimento significativo para o setor de jogos, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) sancionou o Projeto de Lei (PL) 2.796/2021 nesta terça-feira, 6. Um código, proveniente da Câmara dos Deputados, que visa criar um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e jogos de fantasia. O texto agora segue para deliberação no Plenário.

Um dos objetivos principais do PL é incluir os jogos eletrônicos na mesma categoria de tributação que os equipamentos de informática, conforme determinado pela Lei 8.248 de 1991 e Lei 11.196 de 2005. 'Ao tratar dessa modalidade de "entretenimento digital", definirá melhor o cenário e reduzirá a incerteza na hora da incidência de impostos” afirma Matheus Puppe, advogado especialista em novas tecnologias do Maneira Advogados.

Ressalta-se que o projeto especificamente desconsidera máquinas caça-níqueis e similares como jogos eletrônicos. Jogos de fantasia, também identificados como e-sports, são descritos no PL como aqueles jogados virtualmente, com base no desempenho de atletas em eventos esportivos reais.

A classificação etária no novo código fica a cargo do Estado, e também está permitida a organização de competições entre os usuários de jogos eletrônicos e de fantasia, com possibilidade de premiação

Além do entretenimento, o projeto reconhece a aplicação dos jogos eletrônicos para fins educacionais em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para propósitos terapêuticos e para treinamentos e simulações de condução de veículos e operação de máquinas.

O texto incentiva o Estado a promover a criação de cursos técnicos, graduações e outras formas de capacitação voltadas à programação de jogos.

Segundo o projeto, não será necessária nenhuma qualificação especial ou licença estatal para os programadores e desenvolvedores de jogos. Uma emenda de redação apresentada pelo Senador Irajá enfatiza que a proposta trata tanto de serviços de entretenimento quanto do uso comercial dos jogos.