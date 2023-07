Jogos da Netflix dão dinheiro? Novos lançamentos podem ser oportunidade de receita

Em 2021, a Netflix anunciou que começaria a diversificar o seu negócio com um plano para atuar na indústria de games.

À época, seguindo os balanços financeiros de antes da pandemia, o streaming apontava para uma desaceleração de seu crescimento e fazia sentido um novo braço na operação.

As primeiras incursões em jogos na plataforma se limitaram a séries interativas do tipo "escolha sua própria aventura", como Black Mirror: Bandersnatch e Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal.

Contudo, a atenção para o novo negócio durou pouco. A reviravolta aconteceu quando a Netflix adquiriu o estúdio Night School, criadora de Oxenfree e agora de Oxenfree II: Lost Signals.

Jogos independentes de sucesso como Into the Breach e Kentucky Route Zero começaram a surgir na plataforma, além de jogos menores baseados em propriedades intelectuais da Netflix, como Nailed It! Baking Bash.

Segundo o The Verge, dois anos após o início da grande experiência da Netflix com jogos, a plataforma oferece uma impressionante gama de gêneros, complexidade e narrativa.

A Netflix não compartilha a popularidade de seus jogos, mas é possível entender se eles podem dar dinheiro para a empresa em um futuro breve.

Um relatório de 2022 afirmou que menos de 1% do total de assinantes joga jogos da Netflix.

Embora o Oxenfree II e outros jogos também sejam distribuídos em outras plataformas, como o Switch e o Xbox, esse 1% ainda representa cerca de 1,7 milhão de pessoas, o que na economia da atenção significa muito.

A Netflix também está supostamente trabalhando em uma oferta de jogos em nuvem e está contratando um jogo AAA para PC não anunciado em seu estúdio de jogos interno recém-fundado.