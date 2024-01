Jogo 'Palworld', o 'Pokémon de tiro', é lançado com sucesso e críticas

O jogo “Palworld”, apelidado pelo público de “Pokémon de tiro”, teve mais de 5 milhões de cópias vendidas em apenas três dias, informou nesta segunda-feira, 23, o estúdio PocketPair, responsável pelo game.

Lançado na sexta-feira na plataforma Steam, o jogo combina avatares de jogadores armados e monstros simpáticos que se parecem bastante com os da popular franquia "Pokémon", da japonesa Nintendo.

“Palworld” é vendido na Steam, no Brasil, a preços que variam de R$ 80,09 a R$ 112,45. Está disponível para computador e para os consoles Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One.

No momento, encontra-se em fase inicial e ainda está sendo desenvolvido, com a ajuda dos comentários dos jogadores, disse a PocketPair, que tem sede no Japão.

“A maioria das pessoas, incluindo eu mesmo, pensou que este jogo seria um meme”, diz uma resenha deixada na página na Steam do desenvolvedor de jogos Pirate Software.

“Na realidade, é incrivelmente detalhado, extremamente bem otimizado e muito convincente”, acrescenta.

Um jogador respondeu dizendo que estava “impressionado” e afirmou que o game tem potencial para se tornar “lendário”.

“Palworld” conta com mais de 100 personagens diferentes, chamados “Pals”, que podem ser capturados e transformados em aliados pelos usuários para novas aventuras.

O jogo integra elemento de batalha, captura de monstros, treinamento e construção de bases, de acordo com a descrição fornecida na Steam.

No entanto, nem tudo tem sido positivo para a empresa por trás de “Palworld”.

Estamos “recebendo comentários difamatórios contra nossos artistas e estamos vendo tuítes que parecem ser ameaças de morte”, disse no X o diretor executivo da PocketPair, Takuro Mizobe.

Algumas pessoas acusaram nas redes sociais o estúdio de copiar explicitamente "Pokémon", utilizando imagens de personagens e características muito similares do jogo e da franquia.

“É uma COMPLETA cópia”, lançou um usuário no X. “Outro desenho copiado, a culpa é sua, amigo”, comentou outro.