Jogadores chineses dão adeus para "World of Warcraft"

Os jogadores chineses de World of Warcraft lamentaram, nesta segunda-feira, 23, que o famoso jogo de RPG não esteja mais disponível no país, devido a um desacordo comercial entre a companhia americana Blizzard e sua parceira local.

Depois de desavenças com a chinesa NetEase, a Blizzard havia anunciado em novembro que os usuários chineses não poderiam mais jogar World of Warcraft, assim como outros títulos populares da empresa, como Overwatch, Diablo III e Hearthstone: Heroes of Warcraft.

Os servidores destes jogos serão desativados na China a partir da meia-noite desta terça-feira (14h de segunda-feira no horário de Brasília).

"É o fim", escreveu um usuário da rede social Weibo (equivalente ao Twitter na China), que ilustrou a mensagem com um emoji em lágrimas.

"Não era apenas um jogo, mas as memórias da infância de toda uma geração", destacou outro usuário.

Ambientado em um universo de fantasia medieval, o jogo de RPG online foi um fenômeno mundial, especialmente durante a primeira década dos anos 2000.

A Blizzard lançou World of Warcraft na China em 2008, graças a um acordo de colaboração com a gigantesca empresa de tecnologia chinesa NetEase.

As empresas estrangeiras de videogames são obrigadas a fazer parceria com uma empresa local para entrar no mercado chinês.

Blizzard e NetEase encerraram a colaboração em novembro, depois de não conseguirem chegar a um acordo nas discussões de renovação dos contratos de exploração.

"As duas empresas tomaram os jogadores como reféns", lamentou Wu, estudante de doutorado com 32 anos e usuário de World of Warcraft há dez anos, em conversa com a AFP.

Este jogador, que dedicava 3 horas diárias ao jogo RPG, prefere ver com otimismo o fechamento dos servidores.

"Não dedicava tempo suficiente para minha esposa. Agora que World of Warcraft acabou, poderei me perdoar", diz Wu.