Jeff Bezos investe US$ 3 bilhões em empresa que pesquisa 'imortalidade'

Depois da conquista do espaço, o novo desafio de Jeff Bezos é a busca para a vida eterna e para a eterna juventude.

O segundo homem mais ricos do mundo acabou de anunciar um investimento de US$ 3 bilhões (cerca de R$ 17 bilhões) em uma startup chamada Altos Labs, cujo objetivo é reverter o envelhecimento.

A Altos Labs trabalha com técnicas de "regeneração celular" e promete prolongar a vida "até 50 anos".

O investimento do fundador da Amazon (AMZO34) vai ser nos próximos planos de pesquisa e desenvolvimento.

A Altos Labs vai ser concentrar sobretudo na "reprogramação celular", técnica já utilizada em laboratório apenas em células isoladas, que efetivamente acabam "rejuvenescendo".

Para alguns especialistas esta é a chave para um real prolongamento da expectativa de vida através da derrota de doenças relacionadas ao envelhecimento, como os tumores.

O desafio de procurar a eterna juventude vai contar também com o superexecutivo farmacêutico Hal Barron, de 59 anos, que saiu da multinacional britânica GlaxoSmithKline para se tornar diretor-presidente da Altos Labs.

Altos Labs fundada junto com cientistas e bilionários

A startup foi fundada por Bezos com outros bilionários, como o empresário e físico russo-israelense Yuri Milner, e com o ex-executivo do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos Richard Klausner, que chefiará o comitê científico.

Desde o ano passado, a Altos está levando adiante uma agressiva campanha de recrutamento entre os mais conceituados acadêmicos, aos quais oferece salários de jogadores de futebol.

Entre eles está o biólogo Juan Carlos Izpisua Belmonte, que recentemente previu que a vida poderia se estender por "pelo menos 50 anos".

Ou o Prêmio Nobel de Medicina Shinya Yamanaka, luminar das células-tronco. Ele, diga-se por justiça, renunciou a sua remuneração.

Jeff Bezos de olho em um novo segmento de negócios

Com um patrimônio superior a US$ 200 bilhões, Jeff Bezos já olha para um novo grande segmento de negócios que está surgindo no horizonte.

Após voar no espaço de férias, criar e povoar mundos digitais como o "Metaverso" de Mark Zuckerberg, agora está na hora de o fundador da Amazon tentar comprar a saúde infinita.

Não é a primeira vez que o empresário olha com interesse para o setor de biotecnologia.

Em 2018 já havia investido em uma empresa que lida com terapias antienvelhecimento chamada Unity Technologies.

A busca da eterna juventude por parte de Bezos, afinal, parece já bem encaminhada.

O empresário, de 58 anos, postou uma foto do Réveillon em suas redes sociais que o retrai à beira da piscina, abraçado com a nova parceira Lauren Sanchez, de 52 anos, que em 2019 substituiu sua primeira esposa Scott McKenzie. Na foto, os dois namorados parecem ter metade de sua idade biológica.

Desta vez, porém, ninguém menos que Elon Musk, com o qual Bezos está disputando o lugar de homem mais rico do mundo e a corrida espacial, entre a Deppe Blue a SpaceX, decidiu alfinetar o rival no Twitter.

Segundo o CEO da Tesla, caso a Altos Labs não consiga atingir seus objetivos, Bezos "processará a morte!".

E pensar que até alguns anos atrás, Bezos e Musk eram superamigos, e até tomavam café da manhã juntos...