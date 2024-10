Japonesas Toyota e NTT se unem para desenvolver direção autônoma que prevê acidentes

A Toyota Motor e a Nippon Telegraph and Telephone (NTT) planejam investir 500 bilhões de ienes (cerca de US$ 3,3 bilhões) no desenvolvimento de um software de direção autônoma que usa inteligência artificial para prever acidentes e assumir o controle do veículo automaticamente.

O objetivo é que o sistema esteja pronto até 2028 e seja oferecido para outras montadoras. Esse desenvolvimento pretende colocar as empresas japonesas em posição competitiva no setor de direção autônoma avançada, hoje liderado por Tesla e fabricantes chineses.

A parceria começará sua fase de pesquisa e desenvolvimento já no próximo ano, com foco em criar um software de direção autônoma nos níveis 4 e 5. Estes níveis representam os estágios mais avançados de automação: o nível 5 dispensa completamente a intervenção humana, enquanto o nível 4 exige mínima supervisão. Desde 2023, o Japão já permite veículos de nível 4 em vias públicas, aumentando o interesse pela tecnologia e acelerando o desenvolvimento de inovações.

Parceria para carros autônomos mais seguros

O sistema idealizado pela Toyota e NTT pretende utilizar câmeras e sensores do veículo para coletar dados e recriar as condições do ambiente ao redor em um espaço virtual. Em tempo real, várias unidades de IA serão responsáveis por analisar as informações e, caso seja detectada uma possibilidade de acidente, o sistema acionará automaticamente o volante e os freios.

A comunicação rápida e de alta capacidade será viabilizada pelo Innovative Optical and Wireless Network (IOWN), tecnologia da NTT que substitui sinais elétricos por luz, possibilitando uma transmissão de dados mais veloz.

Atualmente, a maior parte dos carros autônomos no mercado opera no nível 2, um estágio ainda intermediário que exige monitoramento constante do motorista. A Toyota já possui tecnologia para condução sem as mãos, implementada no modelo Mirai desde 2021.

Segundo projeções da S&P Global, estima-se que até 2030, 50 milhões de veículos novos, ou mais de metade do mercado global, estejam equipados com a tecnologia de direção autônoma no nível 2, enquanto os veículos de nível 4 devem alcançar uma produção de 5 milhões de unidades em 2035.

A colaboração entre Toyota e NTT começou em 2017 para o desenvolvimento de tecnologias de conectividade 5G e foi expandida em 2020 com um acordo de capital para o projeto de cidades inteligentes, reforçando a conexão entre as empresas no setor de inovação automotiva.