Irmãos Koch se juntam a startup para construir fábrica e dominar o mercado de baterias

Comprar e diversificar. Esse é o lema que permeia os negócios dos irmãos Koch nos últimos anos. Na mais recente iniciativa dos bilionários donos da Koch Industries, Charles e David Koch querem construir uma fábrica gigante de baterias no estado da Georgia, nos Estados Unidos, ao custo de US$ 2,6 bilhões.

Para dar cabo da missão, estabeleceram uma parceria com a startup norueguesa Freyr Batter e se valeram dos inventivos fiscais recém aprovados no pacote ambiental do presidente Biden. O plano ambicioso é, sobretudo, uma mudança no perfil dos irmãos Koch que, além de comandar um verdadeiro império industrial nos setores de óleo e gás, sempre foram contrários à regulamentação verde e subsídios para projetos sustentáveis. Junto disso, financiaram por anos grupos que questionavam as evidências das mudanças climáticas.

Mas agora os tempos são outros e apostar no mercado de energia limpa se tornou um excelente negócio. Um fato que confirma a guinada da dupla é o quanto já investiram no setor: em janeiro, eles já haviam alocado um total de US$ 1,7 bilhões em infraestrutura de baterias elétricas, armazenamento de energia e produção de energia solar, segundo informações da própria companhia.

Para a planta na Georgia, no condado de Coweta, na primeira fase do projeto espera-se alcançar uma produção de 34 gigawatts-hora a um custo projetado de US$ 1,7 bilhão. A título de comparação, a maior fábrica de baterias dos EUA atualmente, a “gigafábrica” da Tesla Inc. e da Panasonic Holding Corp., em Nevada, registrou uma capacidade de 39 gigawatts-hora no final do ano passado, de acordo com o Benchmark Mineral Intelligence.

Em um segundo momento do projeto, visando desbancar a concorrente comandada por Elon Musk, a planta poderia aumentar ainda mais a capacidade das células e adicionar a produção de unidades completas de armazenamento de energia ou insumos de bateria, como cátodos e ânodos até 2029. A escolha pelo condado de Coweta foi, em parte, por causa de um pacote financeiro não revelado que o condado ofereceu em conjunto com o estado da Geórgia. Quando estiver em plena operação o projeto deverá criar mais de 720 empregos.

A chegada da jovem parceira Freyr aos EUA foi possibilitada por uma aquisição de propósito específico (SPACs, no sigla em inglês) feita no ano passado no momento em que a empresa abriu seu capital na bolsa. Com isso, a startup que iniciou a operação de uma fábrica de baterias na Noruega em 2018 levantou US$ 700 milhões. E, ao contrário de muitas SPACs feitas na pandemia, as ações de Freyr ainda estão sendo negociadas bem acima de seu preço inicial de oferta pública. Sinalizaram mais um acerto na conta dos irmãos Koch.

