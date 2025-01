Irmã de Sam Altman acusa CEO de abuso; familia alega preocupações com a saúde mental de Annie Altman

O executivo Sam Altman, de 39 anos, conhecido por liderar a OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, foi acusado de abuso sexual por sua irmã Annie Altman. O executivo, por sua vez, negou as acusações. Segundo uma carta assinada por Sam, sua mãe e seus dois irmãos, as declarações de Annie seriam "completamente falsas e prejudiciais".

"Annie fez declarações completamente falsas e prejudiciais sobre nossa família, e especialmente sobre Sam" , escreveu a família em nota divulgada na rede social X.

No documento, destacaram que estão preocupados com o bem-estar de Annie e atribuem as denúncias a problemas de saúde mental enfrentados por ela.

A família afirma que tem tentado apoiá-la financeiramente, cobrindo despesas e oferecendo assistência regular. "Apesar disso, Annie continua nos pedindo mais dinheiro" , alegaram.

Eles decidiram se manifestar publicamente após anos de tensões e das acusações mais graves feitas por Annie, que incluíram supostos abusos ocorridos entre 1997 e 2006, quando ela tinha entre três e doze anos.

História controversa

Sam Altman tornou-se uma figura de destaque global em 2023 com o sucesso do ChatGPT, tecnologia que liderou a revolução da inteligência artificial generativa. Contudo, sua carreira agora enfrenta o impacto da controvérsia familiar.

Annie Altman, descrita em uma reportagem de 2023 da revista New York Magazine como uma artista que vive no Havaí e enfrenta depressão, também teria se afastado da família e buscado sustento através de prostituição online. A reportagem sugeriu uma relação complexa entre Annie e os Altman , adicionando contexto às acusações feitas por ela.