IPOs de tecnologia voltarão? Preparativos no Vale do Silício indicam que sim

A chama de IPOs, que andava adormecida, está prestes a ser reacendida no Vale do Silício. Empresas de grande porte do setor de tecnologia estão retomando planos anteriormente adiados para listar suas ações.

A principal entre elas é Arm, de design de chip avaliada em US$ 64 bilhões, cuja a oferta pública inicial é esperada já no próximo mês e deve ser vista como um barômetro para o sentimento do mercado.

Outras, apontadas pelo Tech Crunch, é a Instacart, de entregas de supermercado, a Databricks, de inteligência artificial, e a startup de verificação de identidade Socure.

Com uma chance menor de irem ao mercado, estão Reddit, Discord e o negócio de viagens Navan.

Um novo cenário

O IPO da Arm é, de fato, atípico. A empresa, baseada no Reino Unido, foi pública durante 18 anos antes de ser adquirida por SoftBank em 2016 e agora volta para gerar liquidez ao conglomerado japonês.

O exemplo mais normal, digamos assim, de listagem é a da Instacart, que anda em um mal momento, depois de sua avaliação cair de US$ 39 bilhões em março de 2021 para US$ 12 bilhões em maio deste ano.

Os mais bem posicionado candidato é a Databricks, que recentemente registrou receitas superiores a US$ 1 bilhão e adquiriu a concorrente da OpenAI, MosaicML, por US$ 1,3 bilhão.

A queda no entusiasmo dos investidores com setor tech ao longo do último ano intensificou a situação ruim do setor: o levantamento de capital de risco nos EUA caiu 59% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2022.