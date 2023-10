IPhones da Apple vendem menos na China com ascensão da Huawei

As vendas do novo iPhone 15 da Apple na China estão muito piores do que as do modelo anterior, em meio ao consumo fraco no país e à ascensão de rivais como Huawei.

As vendas do principal dispositivo caíram 4,5% em comparação com o iPhone 14 nos primeiros 17 dias após o lançamento, estimou a rastreadora de mercado Counterpoint Research em números fornecidos à Bloomberg News.

A queda de vendas do iPhone 15 em relação a seu antecessor é ainda maior, de dois dígitos, na estimativa dos analistas do Jefferies liderados por Edison Lee, por conta da estreia do Mate 60 Pro, da Huawei.

Se as estimativas iniciais estiverem certas, elas representam uma das piores estreias do iPhone na China desde cerca de 2018, quando nomes locais como Oppo e Vivo começara a conquistar os consumidores asiáticos.

A Counterpoint atribuiu a piora das vendas do iPhone na China principalmente a uma economia que ainda luta para se recuperar da crise de Covid, e enfatizou que nos EUA, o iPhone 15 provavelmente registrou um aumento de dois dígitos em relação a 2022 nos primeiros nove dias de vendas.

Mas a estreia do iPhone na China ocorreu semanas após o lançamento do Mate 60 Pro, tido no país como um triunfo sobre as sanções dos EUA devido ao seu processador avançado fabricado na China. Também coincidiu com uma proibição do governo do uso de iPhones órgãos públicos e empresas estatais.

“Os EUA estão aquecidos”, disse o diretor de pesquisa da Counterpoint, Jeff Fieldhack. “É um sinal positivo vindo do maior mercado de iPhones do mundo. Então, definitivamente tira um pouco da preocupação com os números da China.”

As ações da Apple caíram até 1,7% nas negociações de pré-mercado nesta segunda-feira.

Os analistas continuam divididos sobre o impacto a longo prazo na China, o maior mercado de smartphones do mundo. Muitos analistas argumentam que a ascensão da Huawei poderia corroer o domínio da Apple no segmento superior do mercado.

A Counterpoint estima que a empresa chinesa poderá vender de 5 a 6 milhões de unidades do Mate 60 Pro somente este ano. Analistas estimam que esse valor poderá subir para dois dígitos em 2024. A Huawei agora assumiu o primeiro lugar no mercado, substituindo a Apple, segundo o Jefferies.

“A tendência sugere que o iPhone perderia para a Huawei em 2024”, escreveram os analistas do banco de investimentos. “Acreditamos que a fraca demanda na China acabaria por levar as remessas globais de iPhone para abaixo do esperado.”