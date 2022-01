Apple: iPhone pode aceitar pagamento por aproximação em breve

Em breve, o iPhone poderá fazer transferências com apenas um toque — e não há necessidade de atualizar de smartphone para obter a nova ferramenta.

Informações do site de notícias Bloomberg indicam que a Apple pode lançar o recurso em breve por meio de uma atualização do software, permitindo que usuários façam e recebam pagamentos por aproximação.

Nada foi confirmado pela Apple ainda, que negou o pedido da Bloomberg para comentário, mas a empresa de Tim Cook aparenta estar trabalhando na novidade desde 2020, quando comprou uma startup canadense que desenvolve esse tipo de tecnologia.

A Mobeewave precisa apenas de um aplicativo e do NFC ("comunicação por campo de proximidade", que permite troca de informações sem fio) do smartphone para transformar o mesmo em um portal de pagamentos.

A startup já trabalhou com a Samsung anteriormente para implementar a ferramenta nos produtos da marca, mas o recurso só foi testado no Canadá.

A Apple já conta com a Apple Pay, carteira digital na qual usuários podem cadastrar o próprio cartão e realizar pagamentos por aproximação. Porém, não há como saber definitivamente se o recurso estará presente dentro do aplicativo do Apple Pay, por exemplo.