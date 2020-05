iPhone facilitará o desbloqueio para usuários com máscara contra covid-19

A Apple lançou, nesta quinta-feira, o iOS 13.5, nova atualização do sistema operacional dos iPhones e a principal novidade que o software traz é um recurso que permite ao usuário desbloquear o smartphone mesmo se estiver utilizando uma máscara.

A função faz parte das alterações para contribuir com a pandemia, e foi adicionada para fazer com que as pessoas não precisem retirar suas máscaras para usar o iPhone enquanto estiverem na rua.

Como os modelos mais novos de iPhone não possuem sensor de impressão digital, o reconhecimento facial ou a senha são os únicos métodos de acessar os aparelhos.

A partir de agora, o usuário poderá optar por digitar a sua senha automaticamente, sem precisar esperar algum tempo para que o telefone libere essa opção. Dessa forma, o uso do smartphone se torna mais rápido e o usuário pode apenas deslizar a tela para cima uma única vez, sem precisar tirar a máscara para liberar o reconhecimento facial.

Além disso, a Apple também adicionou um recurso que permite que o usuário utilize aplicativos feitos por instituições públicas de saúde, a fim de identificar se o indivíduo teve contato próximo com alguém que foi infectado pelo novo coronavírus. O sistema só será ativado caso o usuário baixe algum app que utilize a a interface de programação de aplicações, ou API, reconhecida pela Apple.

Como instalar o iOS 13.5