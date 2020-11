iPhone agora reconhece qualquer música que esteja tocando com um toque

A Apple incorporou uma novação função na versão 14.2 do iOS, o sistema operacional que roda nos iPhones. Agora os smartphones conseguirão reconhecer a música que está tocando com um toque em um dos comandos do Centro de Controle.

A função que identifica é parte do Shazam, um app de reconhecimento de música que a Apple adquiriu em 2018 por estimados 400 milhões de dólares. À época, a empresa afirmou que o app A se “encaixa perfeitamente” em seu serviço de transmissão de música e ajudará os usuários a descobrir novas músicas.

Para ativar a função, é preciso ter a versão mais nova do sistema operacional (14.2 em diante) e seguir os passos:

Abra os “Ajustes”; Procure a “Central de Comando” Adicione aos controles do seu aparelho a função “Reconhecimento de Música”.

Para usar, basta acessar a Central de Comando e apertar o botão do reconhecimento quando uma música estiver tocando no ambiente. Vale também para descobrir qual é o nome da música de uma playlist, por exemplo.

Embora novidade dos aparelhos da Apple, alguns Android já contavam com a função. Os Pixel, de fabricação do próprio Google, por exemplo, vinha com uma função automática de reconhecimento de música ambiente, que não precisava nem de ativação.