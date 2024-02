iPhone agora pode ser usado como maquininha de cartão por clientes do Nubank

O Nubank, em parceria com a Apple, anunciou nesta terça-feira, 6, uma novidade em pagamento para clientes Pessoa Jurídica (PJ) no Brasil. Através da tecnologia Tap to Pay da fabricante do iPhone, empresas cadastradas no Nubank poderão aceitar pagamentos por aproximação utilizando o smartphone da marca, sem a necessidade de maquininhas tradicionais.

A solução aceita uma variedade de pagamentos por aproximação, incluindo Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay, tanto em smartphones quanto em smartwatches, ampliando significativamente as opções para os consumidores.

Um dos grandes atrativos da nova tecnologia, além da praticidade, é a promessa de taxas competitivas, até 30% menores em comparação às cobradas por maquininhas convencionais. O Nubank detalha as taxas aplicáveis como 0,89% para débito, 3,15% para crédito à vista e 12,40% para parcelamento em até 12 vezes, com operações via Pix mantendo-se isentas de taxas.

Junto disso, a empresa garante a transferência dos valores para as contas PJ no prazo de um dia, sem custos de adesão, aluguel ou manutenção - despesas comuns no uso de maquininhas físicas.

A funcionalidade Tap to Pay foi lançada no Brasil em setembro de 2023, marcando o início da sua operação no país após quase um ano de sua introdução nos Estados Unidos. O serviço é compatível com modelos de iPhone XS em diante.

Embora a InfinitePay, da CloudWalk, tenha sido pioneira na adoção de smartphones como maquininhas para pagamentos por aproximação no Brasil, o Nubank figura entre os primeiros bancos a implementar essa tecnologia, seguindo-se empresas como Stone, SumUp e Granito, que também estão desenvolvendo suas soluções.