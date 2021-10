iPhone 13 Pro: nova geração tem melhora significativa de câmera e bateria

Os novos iPhone 13 chegam ao Brasil nesta sexta-feira, 22, após pouco mais de um mês de lançamento nos Estados Unidos.

Em pré-venda desde a semana passada, a EXAME recebeu um modelo iPhone 13 Pro para testes da própria Apple e antecipa as novidades do aparelho e se vale a pena ou não fazer o upgrade para o mais novo telefone da Apple.

O novo iPhone 13 manteve o design do ano passado, mas traz pequenas mudanças sutis no smartphone. O aparelho vem com as mesmas bordas retas, mas chega mais pesado, com bateria maior, câmera ainda mais potente e que chama a atenção.

A primeira coisa digna de nota é o peso. O iPhone 13 Pro pesa 204 gramas, um ganho de quase 10% sobre seu antecessor, embora ambos tenham o mesmo tamanho de tela, 6.1 polegadas.

O peso pode ser significativos em momentos específicos, como carregar no bolso para fazer exercício por exemplo. A parte que contém as três câmeras também está mais avantajada, com 3.75 mm de altura, mais do que o dobro do 1.75mm da versão anterior.

Podem parecer pequenos detalhes mas é uma diferença considerável, especialmente para usuários habituados a modelos mais antigos e mais leves, cujas dimensões do aparelho eram mais contidas. Como muitas pessoas não fazem as trocas anualmente, mas entre diferentes gerações, esse é um tipo de mudança que pode ser sentida.

Se o peso chama a atenção, a bateria do iPhone 13 Pro também é um destaque. Não é raro achar relatos de que ela pode durar entre 40 e 48h. No teste feito pela redação foi possível aferir duração da bateria sem necessidade de carregar entre a tarde domingo, 17 e a noite de terça-feira, 19, quando esta edição foi fechada.

A Apple, que divulgou uma bateria maior quando lançou o aparelho, realmente melhorou o desempenho de energia. De acordo com a empresa, a melhora é garantida por funções de software otimizadas, o novo processador A15 Bionic — um dos destaques do aparelho e dos melhores chips do mercado — e “modo inteligente”, que muda o celular para 4G quando o 5G não estiver sendo utilizado.

O iPhone agora também conta com algumas características antes reservadas a aparelhos Android, como taxa de atualização de tela de 120Hz 120 vezes por segundo). Em Androids, essa característica torna toda a experiência mais suave, mas a Apple passou anos sem a função e não era um problema para muitos usuários. A característica deve agradar mais a quem usa muito o smartphone para jogos.

O fato de os novos aparelhos virem com maior armazenagem, podendo chegar até a 1 TB, pode ser interessante para aqueles usuários que sempre lutaram com memória cheia no smartphone.

A melhor câmera

O verdadeiro diferencial do novo iPhone está nas câmeras. Para quem tem modelos mais antigos e se preocupa com a qualidade das imagens de fotos e vídeos, o aparelho é uma atualização de peso.

Em termos de hardware, o iPhone 13 Pro conta com 3 câmeras de 12 megapixel, sendo uma grande-angular, uma ultra-grande-angula e uma teleobjetiva. O principal diferencial está no sensor de captação, que é maior e grande para os padrões de smartphone.

Novo iPhone 13 Pro permite fotos com maior proximidade e riqueza de detalhes Novo iPhone 13 Pro permite fotos com maior proximidade e riqueza de detalhes

Isso garante que o celular capte mais luz mais rápido e produza fotografias melhores, algo especialmente notado em fotos noturnas, que ganharam mais potência. Há melhor distribuição das cores e o telefone entende que partes escuras da imagem devem ficar escuras.

A Apple introduziu ainda algumas novidades de software, como os Estilos Fotográficos: uma espécie de filtro suave que será aplicado a todas as fotos. As opções são padrão e pode trazer características como melhor contraste, vibrante, quente e frio às imagens.

O Smart HDR 4, outra novidade de software da câmera, permite ao iPhone processar indivíduos em uma imagem em tempo real e realçar a luz nessas pessoas e tom de pele.

Os novos iPhone também têm uma função macro, que permite fotos de distâncias muito curtas, preservando detalhes da imagem.

Além das fotos, os vídeos passaram a receber características antes guardadas às imagens estáticas. A função de modo cinemático, que permite transpor o foco de maneira facilitada durante a filmagem é um exemplo de processamento de vídeo, possível por causa dos chips potentes do iPhone 13 Pro. Assim como na fotografia, a mudança do foco é realizado por software, podendo inclusive ser editada depois que a filmagem acontecer.

Apesar de um ótimo conjunto de funções e hardware para as câmeras traseiras, a câmera frontal deixa a desejar com poucas novidades. É verdade que a Apple remodificou o "notch", entalhe no topo da tela onde fica a câmera, para que seja semnor, mas não houve upgrade significativo na câmera frontal.

Fotos tirados com o novo iPhone 13 Pro trazem riqueza de detalhes e contraste

Preços