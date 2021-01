Invasora do Capitólio planejava vender notebook roubado de líder democrata para Rússia, diz FBI

Uma mulher que estava entre os invasores do Capitólio pode ter roubado o computador da presidente da Câmara, a representante democrata Nancy Pelosi, e teria planos de vender o material para o governo da Rússia. A informação foi coletada em um depoimento dado ao FBI.

Acusada no depoimento por invasão ilegal e impedimento de funções do governo, a suspeita do furto é uma mulher chamada Riley June Williams. Diversas imagens apontam para Williams dentro do Capitólio durante a invasão e uma rede de TV britânica a identificou durante o final de semana.

Vídeos mostram Williams direcionando alguns invasores para o escritório de Pelosi, o que pode indicar que ela já tinha planos de pilhar o local. De acordo com o depoimento do FBI, uma testemunha próxima de Williams disse à polícia que o intuito dela era roubar o computador e vendê-lo a uma pessoa na Rússia, que repassaria o laptop ao governo.

Williams foi presa nesta segunda-feira, 18, de acordo com relatos de oficiais do departamento de Justiça dos EUA.

O relato de que o computador foi roubado foi noticiado pela agência Reuters nos dias que seguiram a invasão do prédio do Congresso, no dia 8 de janeiro.

O roubo de equipamentos e computadores se tornou uma preocupação para o governo e trabalhadores da área de TI depois da invasão ao Capitólio. Um ex-oficial do Congresso chegou a dizer, no Twitter, que não conseguiria dormir até que as redes fossem refeitas do zero e os computadores resetados.