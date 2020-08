Internet brasileira passa por instabilidade nesta segunda-feira, 3

Um problema de conexão está afetando o acesso de diversos sites na tarde desta segunda-feira, 3. Pelo Twitter, internautas reclamam que não estão conseguindo se conectar a diversas páginas como serviços bancários e de e-commerce. As razões para a falha ainda estão sendo investigadas.

A EXAME testou o acesso dos sites Mercado Livre, Amazon, Getty Images, Itaú, Bradesco, Santander, Nubank, UOL, entre outros. Todos apresentaram instabilidade, com a conexão recusada em algumas tentativas de acesso. Ironicamente o site Down Detector, utilizado para checar casos de instabilidade em serviços online, também foi afetado pelo problema.

O problema afetou sites terminados no domínio “.com.br”. Mensagens publicadas em uma thread do NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR) apontam que “uma chave antiga foi utilizada indevidamente para a assinatura das zonas de segundo nível do .br”.

Havia a possibilidade de o problema ser causado por uma falha no Cloudflare. Mas a página de status dos servidores da empresa não constatou problemas. O Amazon Web Services também não havia relatado incidentes em sua página de status até a publicação desta matéria.

A hipótese então passou a ser um problema de DNS do Google. Na rede social, usuários relatam o aparecimento da mensagem de erro “DNS probe finished nxdomain.” A EXAME tentou o contato com a assessoria do Google, mas ainda não obteve resposta sobre o assunto.

DNS é a sigla para Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínios. Em termos leigos, trata-se de um banco de dados digital que faz o cruzamento entre os endereços de IP (sigla de Internet Protocol) com os domínios para permitir a conexão. Caso exista um problema de DNS, este cruzamento é interrompido e a conexão não é feita.

*Esta reportagem está sob atualização.