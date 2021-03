Instagram vai dificultar que adultos enviem mensagens para menores no app

Um novo recurso do Instagram vai dificultar o contato entre adultos e adolescentes no aplicativo de fotos e vídeo. A partir desta terça-feira, 16, a plataforma vai impedir que usuários adultos enviem mensagens diretas para adolescentes que não os seguem na rede social. Ao tentar o contato, os remetentes serão informados de que a mensagem não pode ser enviada.

A mudança de política de segurança do Instagram é uma resposta às críticas de que o serviço facilita a interação entre adultos e adolescentes. Para abrir uma conta na rede social, é preciso apenas ter pelo menos 13 anos de idade. Com a mudança recente, apenas usuários maiores de 18 anos poderão enviar e receber mensagens de qualquer pessoa no app.

Instagram: novo recurso desabilita o chat para alguns usuários no aplicativo

Além de impedir a interação, a rede social também vai implementar outras mudanças no aplicativo. Perfis de adolescentes irão aparecer com uma frequência menor na aba “usuários sugeridos”, no Reels e na aba Explorar em contas de adultos. A ideia é justamente dificultar a interação entre os dois grupos de usuários.

Para usuários já conhecidos dos adolescentes, o Instagram vai passar a exibir uma notificação quando estes adultos apresentarem comportamento suspeito dentro da rede social, como quando um adulto adiciona diversos usuários menores de idade em um determinado período, por exemplo. Os adolescentes vão poder reportar, bloquear ou restringir o contato com este usuário.

Instagram: usuários que já fazem parte do círculo de contatos de adolescentes poderão ser bloqueados mais facilmente

A última mudança será feita na hora do cadastro de novas contas na plataforma. Ao informar a idade, usuários adolescentes serão encorajados a manter seus perfis privados, impedindo que as fotos e vídeos possam estar visíveis para qualquer internauta, que nem precisaria estar cadastrado no Instagram.