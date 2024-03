Instagram supera TikTok e é o aplicativo mais baixado do mundo

O Instagram ultrapassou o TikTok em novos downloads de aplicativos no ano passado, mostrando que a empresa de Mark Zuckerberg parece ter acertado o caminho para competir seu rival chinês no campo dos vídeos curtos.

Segundo reportagem do Financial Times, o número total de downloads de aplicativos do Instagram cresceu 20% em 2023, chegando a 768 milhões, em comparação com o ano anterior, de acordo com a empresa de inteligência de mercado Sensor Tower. Assim, foi o aplicativo mais baixado do mundo.

Os downloads do TikTok, de propriedade da ByteDance, sediada em Pequim, aumentaram apenas 4%, para 733 milhões no mesmo período.

As estatísticas sugerem que a plataforma da Meta (que ainda tem Facebook e WhatsApp) está tendo sucesso na segmentação de novos usuários, com Zuckerberg tendo identificado o crescimento do TikTok como uma das maiores ameaças ao seu império.

Em 2020, o Instagram introduziu o reels, um recurso que permitia aos usuários compartilhar clipes curtos, copiando os recursos de vídeo viral do TikTok que fisgaram milhões de consumidores da Geração Z.

Também começam a aparecer sinais de que o crescimento do TikTok começou a se estabilizar pela primeira vez desde que foi lançado, em 2016.

Os usuários ativos mensais do Instagram atingiram 1,47 bilhão, com um aumento de 13 milhões no último trimestre de 2023, de acordo com a Sensor Tower. Já os usuários ativos do TikTok atingiram 1,12 bilhão, queda de 12 milhões no mesmo período do ano passado.

No entanto, o TikTok segue com um melhor engajamento de seus mais de 1 bilhão de usuários ativos em todo o mundo. Eles gastaram uma média de 95 minutos no TikTok no quarto trimestre do ano passado, em comparação com 62 minutos no Instagram, 30 minutos no X e 19 minutos no Snapchat.