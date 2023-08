Instagram pode expandir duração do Reels para 10 minutos, indica rumor

O Instagram pode estar avaliando a possibilidade de expandir o limite de tempo de seus Reels de três para dez minutos.

A informação surgiu por meio de capturas de tela divulgadas pelo vazador Alessandro Paluzzi. As imagens mostravam duas opções de duração para Reels: uma de três minutos, já existente, e outra, nova, de 10 minutos.

Até o momento, nem Meta, empresa controladora do Instagram, nem a própria plataforma de compartilhamento de fotos e vídeos confirmaram qualquer alteração em relação ao Reels e não emitiram comentários sobre o vazamento.

A ampliação de três para 10 minutos nos Reels alinhar-se-ia à duração de muitos conteúdos disponibilizados no YouTube.

Entretanto, esta mudança também representaria uma aproximação do tempo de gravação oferecido pelo TikTok, concorrente direto no segmento de vídeos curtos.

Vale ressaltar que o TikTok já introduziu vídeos com duração de até 10 minutos para todos os usuários e possui um nível pago que vai até 20 minutos.

Diante do avanço do TikTok no cenário de vídeos breves, o Instagram tem reestruturado várias funcionalidades do Reels, buscando potencializar o engajamento.

Muitas das recentes atualizações na plataforma têm mostrado semelhanças com as características do TikTok, incluindo novos recursos de edição e templates para reprodução de conteúdo de tendência.

Por outro lado, o YouTube tem incentivado criadores a produzirem vídeos mais curtos.