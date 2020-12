Instagram lança versão enxuta do aplicativo que consome menos dados

O Facebook anunciou nesta quarta-feira (16) o lançamento do Instagram Lite, uma versão mais enxuta do aplicativo de compartilhamento de fotos, que ocupa apenas 2 megabytes de armazenamento.

A experiência geral do aplicativo continua a mesma, mas várias funcionalidades foram removidas. O IGTV, função que possibilita postagem de vídeos longos, o Reels, voltado para vídeos curtos que simulam o estilo do Tik Tok, e a ferramenta de Shopping não estão presentes na versão Lite.

O Instagram Lite está disponível na Google Play Store desde 9 de dezembro e já alcançou mais de 5 milhões de downloads.

A novidade foi desenvolvida para usuários com pouca memória no celular ou largura de banda de internet limitada e, por enquanto, está disponível apenas na Índia, maior mercado do Facebook segundo dados do site Statista.

“Com o teste do Instagram Lite, pretendemos democratizar a expressão e a criatividade para um maior número de pessoas na Índia”, disse Vishal Shah, vice-presidente de produto no Instagram. “Também esperamos obter informações valiosas antes do lançamento global do aplicativo”, afirma.

Apesar da fala sobre lançamento global, nenhuma data foi anunciada durante o “Facebook Fuel for India”, evento no qual o Instagram Lite foi anunciado.

Esta não é a primeira vez que o Instagram decide lançar uma versão mais leve. O Instagram Lite já foi lançado em 2018 para países como México, Quênia e Filipinas, mas foi removido da loja de aplicativos no início de 2020. De acordo informação da Tech Crunch, a remoção total seria por conta dos planos de publicar a versão mais recente na Índia.