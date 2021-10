Instagram fica fora do ar para usuários, quatro dias após pane global

O Instagram voltou a apresentar instabilidade nesta sexta-feira, quatro dias após a pane global que afetou também WhatsApp e Facebook -- deixando todos os aplicativos fora do ar por seis horas. Segundo a plataforma DownDetector, o pico de instabilidade aconteceu por volta das 15h55.

Ao todo, 1.652 notificações foram enviadas ao portal. Entre os comentários, estão "vai parar tudo de novo", "Instagram bugou", etc.

Para ter uma ideia das perdas durante a pane geral, um levantamento da consultoria Netblocks indica que a empresa perdeu 24,7 milhões de dólares só no Brasil por causa do "apagão". Completando a lista de países mais impactados na América Latina, estão México (13,8 milhões de dólares) e Argentina (7,7 milhões de dólares). No total, a empresa americana, baseada em Menlo Park, deixou de faturar 71,5 milhões de dólares.

Veja abaixo comentários no Twitter sobre a instabilidade do instagram:

aí aí esse instagram Zuckerberg quer perder mais uns bilhões pic.twitter.com/oOLabmhAR1 — Lariça 🐺 (@S2Larissalira) October 8, 2021

Pessoas vindo no twitter para verificar o que há de errado com o instagram novamente pic.twitter.com/Uksb7W09UE — Denise (@_detwitta_) October 8, 2021