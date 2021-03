Instagram apresenta falhas e fica fora do ar nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 30, usuários reportam problemas no Instagram. O aplicativo aparenta estar fora do ar, com a página inicial não atualizando. Alguns usuários afirmam não conseguir abrir o app.

O site Down Detector, que agrega incidentes de usuários em serviços digitais, registrou um pico de reclamações de usuários do mundo todo. As falhas começaram a ser reportadas por volta das 11 horas da manhã, no horário de Brasília, e atingiram seu pico entre 11h30 e 12 horas.

No momento de publicação desta matéria, 62% dos usuários reportaram falhas gerais, enquanto 36% registraram dificuldade no acesso à conta. As reclamações pelo Down Detector estão em queda, mas o Instagram ainda não se pronunciou sobre o caso.

No Twitter, "O Instagram" já acumula mais de 70.000 tuítes de usuários e está em primeiro lugar na categoria de tecnologia da rede social. Já a hashtag "#instagramdown" acaba de ultrapassar 11.000 tuítes.

Na sexta-feira, 19 de março, usuários do mundo inteiro também relataram que o WhatsApp, o Facebook e o Instagram estavam fora do ar. As três redes pertencem ao grupo Facebook de Mark Zuckerberg.

A falha de hoje faz com que o Instagram fique fora do ar pela segunda vez no mesmo mês. Por enquanto, nenhum problema foi reportado sobre o WhatsApp e o Facebook.

*Matéria em atualização.