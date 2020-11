O Instagram começa a implementar a partir desta quinta-feira, 12, uma mudança significativa na interface da rede social. A empresa vai trocar a disposição dos botões na página inicial que os usuários têm acesso.

A partir de agora, o botão de criar uma nova publicação e o ícone que mostra as curtidas e outras interações (o coração) serão exibidos no canto superior direito, ao lado das mensagens. Na barra inferior eles serão substituídos, respectivamente, por um botão que mostra os Reels — um formato de vídeos de curtos — e pelo Shop, página que contém lojas que o usuário segue além de outras sugestões de comércios na plataforma.

A mudança é significativa do ponto de vista das apostas que o Instagram tem feito nos últimos meses e anos. O Reels é uma tentativa da plataforma de concorrer com o TikTok, rede social que tem o mesmo formato e que angariou bastante sucesso nos últimos anos. Oficialmente, a plataforma no Instagram foi lançada para os usuários globais em agosto deste ano, mas passou por testes em outros países antes disso, inclusive no Brasil.

Já o Shop é uma iniciativa de capitalizar em cima do poder de compra e venda que há na plataforma. Para especialistas, o Instagram tem um grande potencial de ser usado pelas perspectiva do comércio eletrônico e há uma preparação grande para a construção desse ambiente. Recentemente, a rede social tem ofertado cada vez mais funcionalidades para lojistas na plataforma e expandido a exibição de produtos em diferentes formatos, como o IGTV, por exemplo.

Com a nova tela, o Instagram aposta em deixar ambas as áreas em maior evidência, tanto em termos de concorrência com novas redes quanto na melhora de seu produto como uma ferramenta de vendas.

De acordo com Adriana Grineberg, diretora de operações do Instagram para América Latina, as mudanças e funcionalidades, que agora estão sendo implementados na tela principal, foram testadas durante meses em diversos mercados.

Segundo Grineberg, trata-se de uma mudança que há bastante tempo não acontecia e que incorpora o espírito de mudança constante do Instagram, de puxar tendências. “Estamos seguros porque nao é uma mudança de agora, é algo que vemos refletindo há muito tempo. É a materialização de duas grandes areas de investimento para o futuro”, disse.