Instagram agora permite que você edite mensagens até 15 minutos após enviá-las; saiba como

O Instagram está lançando um recurso para os usuários editarem suas mensagens diretas por até 15 minutos após enviá-las, segundo anúncio da última segunda-feira, 4. A empresa também divulgou que os usuários em breve também terão a opção de fixar até três threads de mensagens no topo de sua caixa de entrada.

Para editar uma mensagem, você precisa pressioná-la e segurá-la e, em seguida, escolher "editar" no menu suspenso. Depois de editar uma mensagem, o balão de texto roxo terá um rótulo de "editado" sobre ele, para notificar a outra pessoa de que a mensagem foi alterada. O recurso funciona de forma semelhante ao recurso de edição da Apple para iMessage, que foi lançado há quase dois anos.

Quanto à opção de fixar um bate-papo no topo da sua caixa de entrada, você poderá fazer isso deslizando para a esquerda ou tocando e segurando o bate-papo e, em seguida, clicando em "fixar". Você pode optar por desfixar um thread a qualquer momento.

O Instagram também começou recentemente a permitir que todos os usuários desativem os recibos de leitura, para todas as suas conversas ou específicas. Você pode desativar os recibos para todos os chats indo para as configurações da sua conta, tocando em "Mensagens e respostas de stories" e depois clicando no botão "Mostrar recibos de leitura" e depois desativando-os. A empresa começou a testar o recurso pela primeira vez em novembro.

O Instagram também compartilhou que os usuários agora podem salvar seus adesivos favoritos em DMs para acesso fácil pressionando e segurando o adesivo que deseja salvar. Depois de salvar um adesivo, você pode encontrá-lo no topo da próxima vez que acessar os adesivos.