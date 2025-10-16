Índia e Arábia Saudita são o próximo destino de missão do BTG Pactual para empreendedores

Arábia Saudita e Índia são protagonistas no noticiário internacional de economia e negócios. Estão entre líderes no investimento em inovação num mundo em transformação.

A Arábia Saudita tem ambiciosos projetos em esporte, turismo, energia, inteligência artificial e games. Há dois dias, o Fórum Econômico Mundial revisou as perspectivas de crescimento do país de 3% para 4% este ano mesmo com todas as incertezas globais.

Na Índia, o crescimento também foi revisado para cima: de 6,4% para 6,6% graças a reformas e uma avanço no consumo doméstico. O gigante asiático já é a quarta maior economia do mundo e quer entrar para o grupo dos países desenvolvidos até 2047, no aniversário de 100 anos da independência.

São duas histórias que merecem ser acompanhadas mais de perto. É por isso que os dois países serão o próximo destino da Tech Trip do banco BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME).

Em 10 dias de viagem, em novembro, 30 empreendedores e investidores vão visitar empresas, centros de tecnologia, universidades e autoridades dos dois países.

É a segunda viagem no ano deste projeto voltado a apresentar mercados e abrir portas para projetos futuros. A primeira foi em maio, para a China, país que ao longo dos anos já recebeu mais de 100 visitantes da Tech Trip.

Na Arábia Saudita, primeira parada, o grupo vai jantar com o embaixador brasileiro, visitar fundos soberanos, ministérios, empresas de investimento como a Salic, e até acompanhar um torneio de tênis da WTA.

"Queremos encantar os clientes", diz Marcio Luftglas, partner do BTG Pactual e um dos idealizadores da missão. "O objetivo é mostrar o desenvolvimento de setores como turismo, tecnologia e esporte", diz. O país será sede da Copa do Mundo em 2034.

Na Índia, o grupo também tem jantar com o embaixador brasileiro em Nova Delhi, além de visitas ao polo tecnológico de Bangalore e a Agra, onde está o Taj Mahal. Entre as empresas com visita agendada está o grupo Tata, gigante com negócios em tecnologia e indústria pesada.

"Estaremos com um grupo heterogêneo, com family offices, herdeiros, empreendedores, gestores de fundos. E conheceremos dois mercados em evidência, que vão influenciar mundo", diz Luftglas.