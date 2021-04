Incêndio em empresa parceira da Apple deixa oito mortos na China

Oito pessoas morreram em um incêndio ocorrido na semana passada em uma das fábricas da Shengrui Electronic Technology, uma das fornecedoras da Apple e com base em Xangai, na China. O episódio ocorreu na última quinta-feira (22) e as chamas só foram extintas na manhã de sexta.

Informações do governo local em Jinshan, na região sudoeste de Xangai, apontam que as chamas teriam sido reportadas por volta das 13h30 (horário local). Foram necessários mais de 900 bombeiros, 123 caminhões e oito robôs para conseguir controlar o incêndio. Dois bombeiros estão entre as vítimas.

As causas do incêndio ainda não foram determinadas e estão sob investigação. Até o momento, os bombeiros descartam que a poluição do ar ou da água possa ter relação com a tragédia.

A Shengrui é uma companhia subsidiária da Casetek desde 2020, quando foi adquirida. A Casetek, por sua vez, faz parte do conglomerado Pegatron, que controla diversas empresas que produzem peças para serem utilizadas em aparelhos da Apple, como as carcaças utilizadas em MacBooks e iPads.

A Apple ainda não se manifestou sobre o incidente e ainda não se sabe como o incêndio poderá afetar a produção dos equipamentos da empresa americana.