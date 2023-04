O impacto das tecnologias exponenciais no dia a dia das empresas

Desde muito cedo, Eduardo Ibrahim se encantou por tecnologias emergentes e fez de sua jornada profissional um processo de descobertas. Esta jornada o levou a tornar-se um líder reconhecido na área de tecnologia e inovação.

É fundador da Exonomics, empresa de educação corporativa com foco em inovação e uma das vozes da Singularity University no Brasil. Ele também e autor do livro Economia Exponencial que aborda o impacto das tecnologias exponenciais na economia global.

A convergência de tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas (IoT), robótica, entre outras, está transformando a forma como produzimos e consumimos bens e serviços. As empresas precisam dominar o funcionamento dos novos recursos tecnológicos para criar modelos diferenciados de negócios e aprimorar a experiência de seus clientes.

O ser humano não será substituído pelas máquinas, mas a dinâmica do trabalho será diferente. Atividades operacionais e de baixo valor agregado darão lugar para outras mais analíticas.

“É preciso ser um lifelong learner” comenta Ibrahim. O termo é usado para caracterizar as pessoas que permanecem aprendendo ao longo da vida e renovando suas competências.

Nesta entrevista, o executivo fala da sua jornada profissional e sobre tecnologias como o ChatGPT podem impactar a sociedade. Também traz exemplos já utilizados por diversas empresas e governos.

Mais do que projetar o futuro, a entrevista oferece insights para que empresários e profissionais avaliem como seus próprios negócios podem se beneficiar de um mundo novo, repleto de recursos e oportunidades.

Confira, a seguir, o podcast na íntegra: