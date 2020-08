Icônico teclado do BlackBerry voltará ao mercado em novo smartphone

O icônico teclado do BlackBerry, que foi desbancado pelas telas sensíveis ao toque, voltará à vida em um novo smartphone com tecnologia 5G que será lançado no ano que vem, segundo um acordo anunciado na terça-feira.

A OnwardMobility, sediada no Texas, trabalhará com uma subsidiária do Foxconn Technology Group em um telefone inteligente BlackBerry com software Android e desenhado para redes 5G, anunciaram as duas empresas em um comunicado conjunto.

A BlackBerry informou no começo deste ano que o grupo chinês de eletrônica TCL não teria os direitos para projetar, fabricar, nem vender seus telefones inteligentes a partir do fim de agosto.

O novo smartphone fará sua estreia na Europa e na América do Norte e foi concebido para atrair o número crescente de pessoas que trabalham em regime de home office, destacou o comunicado.

“Os profissionais empresariais desejam dispositivos 5G seguros que permitam a produtividade, sem sacrificar a experiência do usuário”, disse o diretor executivo da OnwardMobility, Peter Franklin.

“Os telefones inteligentes da BlackBerry são conhecidos por proteger as comunicações, a privacidade e os dados.”

Franklin acrescentou que o acordo “oferecerá um novo telefone inteligente BlackBerry 5G Android com um teclado físico.”

A participação da BlackBerry no mercado mundial de smartphones foi reduzida praticamente a zero, uma década depois de dominar o mercado com o design de seu teclado.

A ascensão dos telefones com tela sensível ao toque iOS, da Apple, e Android, levou a BlackBerry a abandonar o mercado para se concentrar em software e serviços.

A empresa, sediada no Canadá, concedeu a licença de tecnologia de seu smartphone à TCL em 2016 em um esforço frustrado de reviver seu sucesso.

O acordo anunciado na terça-feira outorga à OnwardMobility o direito de desenvolver, projetar e comercializar um smartphone BlackBerry 5G. A FIH Mobile, subsidiária da Foxconn com sede em Taiwan, vai desenhar e fabricar o novo dispositivo.