IBM está próxima de fechar compra da Apptio por US$ 5 bilhões

A IBM estaria perto de fechar um acordo para adquirir a empresa de software Apptio por cerca de US$ 5 bilhões, segundo o jornal Wall Street Journal. Tal movimento poderia proporcionar à gigante da tecnologia maior capacidade de automação.

A Apptio, pertencente à firma de private equity Vista Equity Partners, fornece ferramentas que auxiliam empresas a monitorar os softwares e serviços utilizados e a gerenciar melhor os custos. Segundo o site da empresa, gigantes financeiros como Allstate e Bank of America estão entre seus clientes.

As partes estariam em negociações avançadas para uma compra que poderia ser finalizada durante o final de semana, conforme relatado pelas fontes. Não está claro se o preço da compra inclui dívidas.

A Apptio é uma grande influência no auxílio às empresas para gerir o que gastam em tecnologia, uma área que a IBM tem buscado expandir.

A IBM, uma presença constante no cenário tecnológico dos EUA, está em meio a uma transformação, tornando-se uma empresa focada nos negócios de nuvem híbrida e inteligência artificial.

Em 2019, adquiriu o provedor de software Red Hat por cerca de 35 bilhões de dólares, em sua maior aquisição até então, um negócio voltado para o impulso de sua atividade em computação em nuvem.

Nos últimos anos, a IBM, com sede em Armonk, Nova York, dividiu ou alienou negócios, incluindo a Kyndryl Holdings, uma grande atuante na gestão de infraestrutura de TI e centros de dados.

Em 2022, a IBM concluiu a venda dos ativos de dados e análise de saúde que faziam parte de sua operação IBM Watson Health, destacando os desafios do uso de IA na saúde. Ao anunciar o negócio, a IBM disse que a alienação era mais um passo em sua estratégia de nuvem híbrida e inteligência artificial.

A IBM também estaria explorando a venda de sua operação meteorológica, conforme relatado pelo The Wall Street Journal em abril. Esse negócio, que inclui as atividades business-to-business, móveis e baseadas em nuvem da The Weather Company, incluindo Weather.com, poderia render mais de 1 bilhão de dólares em uma venda, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

O CEO da IBM, Arvind Krishna, tem focado a empresa em áreas como nuvem híbrida e computação quântica, IA e blockchain. Krishna assumiu o cargo de Ginni Rometty, o rosto de longa data da IBM, quando ela se aposentou em 2020.

Mais recentemente, Krishna tem lidado com uma desaceleração mais ampla na demanda por produtos e serviços de tecnologia, à medida que a alta demanda da era Covid diminui. Em janeiro, a IBM anunciou que cortaria cerca de 3.900 posições.

Estratégia da gigante

Em abril, a IBM reportou uma receita no primeiro trimestre de 14,3 bilhões de dólares, um aumento discreto em relação ao ano anterior. A empresa registrou uma receita de software de 5,9 bilhões de dólares, um aumento de 2,6% ano após ano.

Apptio e IBM já colaboraram no passado para ajudar seus clientes a tomar melhores decisões de negócios usando dados.

Uma venda da Apptio representaria uma saída rara de private equity em um momento em que as negociações nos EUA caíram cerca de 40% em comparação com o mesmo período de 2022, segundo a Dealogic.

A Vista, com sede em Austin, Texas, fechou um acordo para adquirir a Apptio em 2019 por cerca de 2 bilhões de dólares. A empresa ajudou a Apptio a expandir por meio de aquisições, incluindo a compra da empresa de gestão financeira multi-cloud Cloudability.

A transação da Apptio representaria um ponto positivo nas negociações em um momento em que os reguladores de Washington adotaram uma postura mais rígida sobre fusões e aquisições, particularmente no setor de tecnologia, o que tem esfriado atividades já afetadas pelo aumento das taxas de juros e incertezas econômicas.