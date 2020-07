IBM compra empresa brasileira de inteligência artificial

A americana IBM anunciou planos de adquirir a empresa brasileira de robótica WDG Soluções, baseada em São José do Rio Preto, por um valor não revelado.

A compra leva à IBM expertise em infusão de inteligência artificial a processos de negócios e operações de tecnologia.

A tecnologia da WDG Soluções ajudará a americana a eliminar processos desnecessários ou duplicados, desse modo, aumentando a eficiência de empresas. Os novos recursos poderão levar melhor performance a áreas como TI, atendimento ao cliente, finanças, cadeia de suprimentos e RH.

“Com o anúncio de hoje, a IBM está dando um passo adiante e ajudando os clientes a acelerar a automação em mais partes da organização, não apenas na rotina, mas em tarefas mais complexas para que os funcionários possam se concentrar em trabalhos de maior valor”, disse, em nota a EXAME, Denis Kennelly, gerente geral de Cloud Integration, IBM Cloud and Cognitive Software. A empresa de São José do Rio Preto dá à IBM mais de 600 soluções de automação robótica processual.

A aquisição da IBM está em linha com uma forte tendência do mercado de tecnologia. A consultoria americana IDC estima que até 2025, as empresas baseadas em inteligência artificial terão um aumento de 100% na produtividade e no conhecimento dos trabalhadores. Com isso, essas companhias terão tempos de reação mais curtos, maior sucesso na inovação de produtos e satisfação do cliente.