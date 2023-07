"IA generativa será a chave para produtividade no futuro do trabalho"

A rotina de trabalho no pós-pandemia assume diversas facetas, indo desde o modelo 100% presencial até o conceito de 'nowhere office'. Tanto colaboradores quanto empregadores têm se adaptado às demandas e necessidades atuais, com um objetivo em comum: manter e impulsionar a produtividade.

Não há uma fórmula mágica ou manual passo a passo para seguir. O tema é vasto, especialistas que se debruçam sobre ele oferecem desde boas práticas para aumentar a eficiência e o foco no dia a dia, até relatórios que apontam tendências e preferências no ambiente profissional.

A tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na transformação das rotinas de trabalho. Ferramentas de colaboração virtual, videoconferências e plataformas de gerenciamento de projetos estão se tornando cada vez mais essenciais para garantir a comunicação e a produtividade em equipes distribuídas.

"Todos estamos repensando as formas de trabalhar e organizar equipes em um contexto de trabalho híbrido, automação de processos e colaboração entre equipes. Entendemos que neste cenário o Slack é um “motor” de sucesso do colaborador”, afirma Fabio Costa, general manager da Salesforce Brasil.

O motor de sucesso do colaborador

O Slack é uma plataforma de comunicação e colaboração com ampla gama de recursos de comunicação em tempo real, como bate-papo em grupo, compartilhamento de arquivos, videoconferências e integração com outras ferramentas populares, adquirida pela Salesforce em 2020.

Projetada para melhorar a produtividade nas empresas, o Slack se destaca pela capacidade de automatizar fluxos de trabalho sem a necessidade de conhecimentos em programação, tornando-a acessível a profissionais de diferentes áreas — como vendas, marketing, recursos humanos e operações.

Por exemplo, os funcionários podem configurar notificações automáticas, sincronizar dados entre diferentes ferramentas e criar chatbots para responder a perguntas comuns. Essas automações liberam os profissionais para se concentrarem em tarefas mais estratégicas e criativas, ao mesmo tempo em que garantem que os processos operacionais sejam executados de forma eficiente.

"Nossos clientes tiveram um aumento de 26% na produtividade com a adoção do Slack. Há exemplos de redução de custos em treinamentos, tecnologia da informação, migração de reuniões presenciais para virtuais e processo de onboarding. Além disso, o Slack ajuda a reduzir a dependência de e-mails, melhorando a eficácia da comunicação interna e possibilitando uma maior produtividade das equipes”, avalia.

Slack GPT: o futuro da produtividade com a IA

Anunciado em maio deste ano, o Slack GPT representa a mais recente evolução da plataforma, além de ser um vislumbre do futuro, segundo a empresa.

Ao utilizar a inteligência artificial generativa, o Slack promete trazer maior flexibilidade ao modelo de linguagem, semelhante ao ChatGPT, e introduzir novas aplicações da IA na rotina de trabalho. Essas aplicações incluem resumir conversas completas, auxiliar na redação de mensagens e fornecer insights confiáveis sobre os clientes.

A ideia é que, cada vez mais, o colaborador tenha em mãos o tempo disponível para tarefas mais estratégicas. “As tendências futuras que visamos incluem uma maior integração entre ferramentas, inteligência artificial, e automação de processos”, diz.

Outros desenvolvimentos futuros terão foco na segurança e na experiência do usuário. “Buscamos sempre aprimorar recursos de segurança, proteção de dados em conformidade com regulamentações globais, para fornecer um ambiente ainda mais seguro para as equipes colaborarem e compartilharem informações sensíveis”, diz.