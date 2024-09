Huawei vai anunciar novos smartphones um dia depois do iPhone 16 da Apple

A Huawei está se preparando para um confronto direto com a Apple ao agendar o lançamento de novos produtos para o dia 10 de setembro, apenas um dia após a gigante americana revelar seu aguardado iPhone 16. A iniciativa da Huawei de programar seu evento tão próximo ao da Apple é um claro sinal de que a empresa chinesa está disposta a competir de igual para igual no mercado global de tecnologia, particularmente no segmento de smartphones de alto padrão. As informações são da Bloomberg.

Richard Yu, chefe do grupo de consumidores da Huawei, fez o anúncio do evento no Weibo, uma rede social popular na China, onde mencionou que a empresa revelará um produto "de época" que levou cinco anos para ser desenvolvido. Embora os detalhes completos do lançamento ainda estejam sob sigilo, fontes próximas à empresa indicaram que a Huawei planeja apresentar o primeiro smartphone comercial com uma tela que se dobra em três partes, um conceito que poderia redefinir o futuro dos dispositivos móveis.

Além do smartphone dobrável, a Huawei também está preparando o lançamento de um novo modelo de veículo elétrico da marca Aito, reforçando seu compromisso de diversificar suas ofertas de produtos. No entanto, as especificações finais dos produtos a serem lançados podem ainda ser ajustadas até a data do evento, de acordo com pessoas familiarizadas com os planos da empresa.

Briga pelo mercado chinês

Este movimento estratégico da Huawei ocorre em um momento em que a empresa está se reposicionando fortemente no mercado chinês e global, especialmente após ter sido forçada a enfrentar uma série de desafios, incluindo sanções e restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos. No segundo trimestre de 2024, a Huawei conseguiu superar a Apple no ranking das cinco maiores fabricantes de dispositivos na China, impulsionada pelo sucesso da série Mate 60, que foi amplamente elogiada por seu desempenho e inovação tecnológica, graças a um chip avançado desenvolvido internamente.

A proximidade entre os eventos de lançamento das duas gigantes tecnológicas sugere que a Huawei está mais uma vez pronta para competir diretamente com a Apple. A rivalidade entre as duas empresas tem se intensificado nos últimos anos, com ambas buscando conquistar uma maior fatia do mercado de dispositivos premium, especialmente em regiões estratégicas como a China.

Richard Yu, que já foi visto utilizando o novo dispositivo da Huawei, apelidado de "trifold", mencionou que o principal diferencial do produto é a capacidade de acomodar uma tela maior, semelhante à de um tablet, dentro das dimensões de um smartphone comum. Esse avanço tecnológico demonstra a dedicação da Huawei em continuar inovando no segmento de smartphones dobráveis, uma área na qual a empresa, juntamente com outras fabricantes chinesas como Honor Device Co. e Xiaomi Corp., tem liderado com sucesso.

A Huawei tem sido uma das pioneiras no desenvolvimento de smartphones dobráveis, e a expectativa é que o lançamento do "trifold" solidifique ainda mais sua posição de liderança nesse mercado. A inovação contínua e a capacidade de responder rapidamente às tendências do mercado têm sido fatores cruciais para o sucesso da Huawei, especialmente em um ambiente de negócios cada vez mais competitivo e desafiador.

Mais atualizações?

Por outro lado, a Apple, que também está de olho no mercado chinês, onde possui uma base de consumidores leais, deverá enfrentar um desafio significativo com o lançamento do novo iPhone 16. O mercado de smartphones na China é altamente competitivo, e a Apple precisará de mais do que apenas atualizações incrementais para manter sua posição de destaque. A estratégia da Huawei de agendar seu evento logo após o da Apple sugere uma confiança renovada na sua capacidade de atrair consumidores com inovações significativas, potencialmente desviando a atenção do lançamento da Apple.