Huawei lança Pura X, celular dobrável com rastreamento ocular e HarmonyOS nativo

A Huawei, gigante tecnológica chinesa, lançou o Pura X, seu primeiro smartphone com tela ampla dobrável e o primeiro modelo da marca a vir com o sistema operacional HarmonyOS nativo. O evento de lançamento ocorreu na quinta-feira, 20 de março, e foi conduzido por Yu Chengdong, diretor executivo da Huawei.

O Pura X, com preço inicial de RMB 7.499 (aproximadamente US$ 1.034), é descrito pela marca como um dispositivo acessível e inovador. Segundo a empresa, a tela ampla oferece uma área visível 40% maior para vídeos curtos e 60% maior para leitura de imagens e textos, em comparação com smartphones tradicionais.

Rastreamento ocular com inteligência artificial

O modelo se destaca por sua funcionalidade de rastreamento ocular com IA, que permite virar páginas automaticamente ao seguir o movimento dos olhos do usuário. Esse recurso é inédito na linha da Huawei e exclusivo do Pura X, marcando um avanço em usabilidade com inteligência artificial.

Yu Chengdong enfatizou que o dispositivo foi projetado para ser compacto quando fechado e se transformar em um tablet ao ser aberto. O Pura X é o primeiro da marca a ser lançado com o HarmonyOS 5, versão que apresenta melhorias significativas no núcleo do sistema, no MapleEngine e na colaboração entre dispositivos e nuvem.

As atualizações no sistema resultaram em um aumento de 40% no desempenho do aparelho, segundo a Huawei.

Compatibilidade com apps populares

A Huawei anunciou ainda que mais de 120 aplicativos populares já foram adaptados para o novo dispositivo. Entre eles estão:

RedNote

Douyin (versão chinesa do TikTok)

(versão chinesa do TikTok) iQiyi (plataforma de streaming)

O lançamento reforça a aposta da Huawei em um ecossistema próprio e na diferenciação por inovação tecnológica.