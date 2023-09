Huawei e Xiaomi unem forças em parceria histórica para compartilhamento de patentes

Em um momento marcante para a indústria de tecnologia móvel, as gigantes chinesas Huawei Technologies e Xiaomi resolveram suas diferenças passadas e selaram um acordo global de compartilhamento de patentes. Esse acordo abrange uma ampla gama de patentes, incluindo as relacionadas às tecnologias de quinta geração sem fio (5G), representando uma mudança significativa na dinâmica competitiva entre as duas empresas.

O acordo de licenciamento cruzado entre Huawei e Xiaomi reflete o reconhecimento da indústria da contribuição substancial da Huawei para os padrões de comunicação. Fan Zhiyong, chefe do departamento de propriedade intelectual da Huawei, enfatizou que esse acordo não apenas põe fim a litígios anteriores, mas também permitirá que a Huawei intensifique seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento de futuras tecnologias de comunicação móvel.

Por sua vez, a Xiaomi reiterou seu compromisso com a proteção dos direitos de propriedade intelectual e a busca por parcerias de propriedade intelectual sustentáveis a longo prazo. Xu Ran, gerente geral do departamento de cooperação estratégica da Xiaomi, destacou a importância de uma abordagem ganha-ganha para o setor.

Essa reconciliação surpreendente vem após um período de disputas legais entre as duas empresas. No início do ano, a Huawei apresentou uma queixa à Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China, alegando que a Xiaomi havia violado quatro de suas patentes chinesas, abrangendo o padrão 4G Long-Term Evolution, tecnologias de câmera e desbloqueio. Como resposta, a Xiaomi solicitou a invalidação dessas quatro patentes, embora, após audiências realizadas pela CNIPA de maio a julho, o pedido tenha sido negado.

A Xiaomi, com uma impressionante carteira de 29.000 patentes em todo o mundo, das quais mais de 10.200 têm alcance global, demonstra um compromisso significativo com pesquisa e desenvolvimento em diversas áreas, incluindo 5G, Big Data, computação em nuvem e inteligência artificial.

Enquanto isso, a Huawei, com mais de 120.000 patentes autorizadas globalmente até o final de 2022, resultantes de um investimento maciço de quase 1 trilhão de yuans (equivalente a US$ 137,2 bilhões) em pesquisa e desenvolvimento na última década, é reconhecida como uma das principais inovadoras em 5G no mundo. Suas patentes nesse campo representam quase 15% do total global, com a Xiaomi ocupando a décima posição, detendo uma participação de 4,1%, de acordo com dados da Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicações.

Esse acordo entre Huawei e Xiaomi não apenas encerra litígios passados, mas também sinaliza uma disposição para colaboração em um setor de tecnologia móvel cada vez mais competitivo. Como a indústria continua a evoluir, a cooperação entre esses gigantes chineses pode ter implicações significativas no desenvolvimento futuro das comunicações móveis e das tecnologias relacionadas.