Huawei apresenta Mate 60, modelo que permite chamada via satélite e conexão a sistema de IA

A Huawei anunciou oficialmente em 29 de agosto que a vendas de celulares da série Huawei Mate atingiu 100 milhões de unidades. Por esse motivo, a Huawei lançou o “Plano Pioneiro HUAWEI Mate 60 Pro”, permitindo que alguns consumidores experimentem com antecedência. No shopping da Huawei, o modelo Huawei Mate 60 Pro está nas prateleiras com preço 6.999 yuans (aproximadamente R$ 4.670,00), sendo oferecido em quatro cores: verde, prata, violeta e preto.

De acordo com os relatórios, a Huawei mais uma avanço no campo das comunicações via satélite. O Mate 60 Pro tornou-se o primeiro smartphone de massa do mundo a suportar chamadas via satélite, permitindo que consumidores façam e recebam chamadas telefônicas via satélite, mesmo na ausência de sinais de rede terrestre.

Segundo a Huawei, o Mate 60 Pro estreia a segunda geração de vidro Kunlun, que melhora a resistência a quedas em relação ao da geração anterior. Além disso, o aparelho tem ótimo desempenho na experiência de fotografia com foco total em flash, retrato, macro e outros cenários.

O controle remoto de inteligência artificial, pagamento inteligente e os recursos inteligentes faciais que não desligam a tela, também estão no Mate 60 Pro. Ao mesmo tempo, o Mate 60 Pro acessará o modelo de sistema Pangu de inteligência artificial para oferecer aos consumidores uma experiência de interação ainda mais inteligente.

A série Huawei Mate 60 foi originalmente planejada para fazer sua estreia oficial na conferência de novos produtos do outono da Huawei, que acontecerá em meados de setembro.