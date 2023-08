Honor of Kings da Tencent se torna o jogo de celular mais vendido do mundo em julho

Segundo dados de inteligência da Sensor Tower, publicados pelo portal IT Home, o jogo Honor of Kings, da Tencent, rendeu cerca de US$ 220 milhões em julho, em ambos aplicativos globais, App Store e Google Play. Segundo a nota da IT Home, o valor atual é de cerca de 1,606 bilhão de yuans, reinando como o jogo mobile campeão na lista global de mais vendidos.

No dia 8 de julho, o jogo lançou a skin de férias para Milady, atingindo o auge de receita naquele mês. Com o retorno de duas versões de skins limitadas, a introdução de um novo herói, Doria, e atualizações de conteúdo, o jogo não só manteve o forte interesse dos jogadores, mas também consolidou ainda mais seu primeiro lugar na lista dos mais vendidos.

O PUBG Mobile, da Tencent, combinado com as receitas do Peaceful Elite, voltou ao segundo lugar na lista dos mais vendidos, com US$ 172 milhões em receitas. Com 62,8% da receita proveniente do mercado chinês de iOS, 8% dos EUA e 3,5% da Índia, em 4 de julho, o jogo dominou a lista chinesa de mais vendidos do iPhone por quatro dias consecutivos.

As receitas são resultado da introdução de um novo recurso, a troca de ferramentas, e em 7 de julho, com o lançamento da campanha Pure Dream Wedding, que atingiu o auge da receita do mês. Em 14 de julho, o jogo fez uma parceria com a Sega para lançar uma skin com o tema Sonic, aumentando ainda mais as vendas.

O jogo portátil “Against the Current”, da NetEase, ficou em terceiro lugar na lista, com uma receita de US$ 113 milhões. Graças ao seu excelente design artístico e ao rico conteúdo do jogo, o MMORPG de artes marciais ficou entre os três mais vendidos para iPhone, na China, em julho. O jogo também liderou e foi campeão na lista dos jogos portáteis globais que mais cresceram em termos de receita no mês passado. Os outros dois jogos que estão entre os cinco primeiros colocados na lista são Royal Match, da Dream Games, e Candy Crush Saga, da King.

Pagamento de US$ 6,56 bilhões

Em julho de 2023, os jogadores globais de jogos para celular pagaram US$ 6,56 bilhões no App Store e no Google Play, em comparação, praticamente estável em relação ao ano anterior. Os Estados Unidos continuam a ser o mercado de jogos para celular com maior faturamento no mundo inteiro, contribuindo com quase US$ 1,9 bilhão, ou 28,7% da receita global total em termo de jogos portáteis. O mercado iOS da China ficou em segundo lugar, respondendo por 19,7%, enquanto o Japão ficou em terceiro lugar, representando 16,4%.