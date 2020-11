Hackers atacam pesquisa de vacina contra covid-19, diz Microsoft

Hackers trabalhando para os governos da Rússia e da Coreia do Norte têm como alvo sete organizações envolvidas no desenvolvimento de tratamento e vacinas contra covid-19 em todo o mundo, disse a Microsoft nesta sexta-feira.

A empresa disse que um grupo de hackers russo geralmente chamado “Fancy Bear” — junto com dois grupos norte-coreanos chamados “Zinco” e “Cerium” pela Microsoft — foram implicados em recentes tentativas de invadir as redes de sete empresas farmacêuticas e pesquisadores de vacinas de Canadá, França, Índia, Coreia do Sul e Estados Unidos.

A Microsoft disse que a maioria dos alvos são organizações que estão testando as vacinas contra covid-19. A maior parte das tentativas de invasão falhou, mas um número não especificado de ataques foi bem-sucedido, acrescentou.

A Microsoft se recusou a nomear as organizações que foram alvos e divulgar outros detalhes sobre os ataques.

A embaixada russa em Washington — que negou repetidamente alegações de envolvimento em espionagem digital — disse em e-mail que não havia nada a acrescentar às declarações anteriores.

O representante da Coreia do Norte nas Nações Unidas não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários. Pyongyang já havia negado participação em ataques hackers no exterior.