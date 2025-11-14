Guia para escolher o purificador de água refrigerado ideal na Black Friday

O purificador de água refrigerado está entre os eletrodomésticos mais procurados na Black Friday, especialmente por unir filtragem eficiente e água gelada com rapidez – essencial às vésperas do verão, para reuniões de famílias e amigos ou para enfrentar as futuras ondas de calor.

Para escolher bem, o foco deve estar no sistema de refrigeração e na certificação do filtro, que são os fatores que mais influenciam desempenho e preço.

O que observar antes de decidir

Existem dois fatores que realmente definem se um purificador vale o investimento: o método de refrigeração e a eficiência do filtro certificada pelo Inmetro.

Refrigeração eletrônica

Indicada para quem mora sozinho, casais ou ambientes com consumo baixo e clima mais ameno. Costuma ser compacta, silenciosa e com menor consumo de energia. Em contrapartida, gela a água mais lentamente, tem menor capacidade e perde eficiência em dias muito quentes.

Refrigeração por compressor

Opção ideal para famílias grandes, escritórios e regiões quentes, onde a demanda por água gelada é constante. O compressor entrega volumes maiores, refrigeração mais rápida e mantém a temperatura baixa mesmo sob uso intenso.

No entanto, o custo é mais alto e o aparelho costuma ser mais barulhento, mas a performance compensa para quem precisa de água gelada sempre disponível.

Filtragem

A qualidade da filtragem é regulamentada pelo Inmetro. Se o modelo possui certificação, significa que ele passou, por exemplo, pelos testes de retenção de partículas e redução de cloro. As categorias vão de A a F: A é a mais eficiente, enquanto a F é a menos eficiente dentro do nível aceitável para consumo.

Avalie também o custo do refil e a periodicidade de troca. Em muitos modelos, ela deve ser feita a cada seis meses. Portanto, um purificador barato com refil caro pode se tornar um mau negócio no longo prazo.

Sugestões para ficar de olho

Consul

Conhecida pelo custo-benefício, com filtragem Classe A.

CPB34AS / CPB33AF – modelos populares e econômicos, com preço a partir de R$ 448.

Electrolux

Foca em design moderno e tecnologias próprias de filtragem, como Acqua Pure, frequentemente com painel touch.

PE12G / PA21G – opções com refrigeração eletrônica, visual mais sofisticado e preço a partir de R$ 549.

IBBL

Reconhecida por robustez e alta performance, especialmente em modelos com compressor.

E-due Equilibrium – modelo intermediário com boa reputação. Custa a partir de R$ 399.

– modelo intermediário com boa reputação. Custa a partir de R$ 399. FR600 – indicado para famílias grandes e ambientes com consumo alto, graças ao compressor potente. Preço a partir de R$ 716.

Latina

Apresenta bom equilíbrio entre potência e preço.

PA355 – modelo com compressor, indicado para quem busca água mais gelada por um preço intermediário. Preço a partir de R$ 759.

Dica para a Black Friday

Use comparadores de preço: os preços aqui apresentados foram apurados em 13 de novembro. Um bom desconto é aquele que permite subir de categoria – por exemplo, comprar um modelo com compressor pagando o preço de um eletrônico – ou adquirir o produto que você está monitorando por um valor abaixo da média histórica.