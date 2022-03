Site permite enviar mensagens ao povo russo sobre a guerra na Ucrânia

Em uma tentativa de combater a censura dos meios de comunicação independentes e a restrição das redes sociais na Rússia, um grupo de programadores da Polônia criou um site para enviar mensagens para a população russa sobre a guerra na Ucrânia.

O grupo Squad303, como ele se autodenomina, obteve cerca de 20 milhões de números de celulares e cerca de 140 milhões de endereços de e-mail pertencentes a indivíduos e empresas russas para desenvolver o site, chamado de 1920.in. O nome é uma referência à Guerra Polaco-Soviética de 1920, na qual forças polonesas em menor número se defenderam de uma invasão soviética.

A página gera números e endereços aleatórios a partir do banco de dados, permitindo que qualquer pessoa do mundo envie mensagens. Os textos já são pré-elaboradas em russo e, no geral, pedem às pessoas que ignorem a censura da mídia do presidente Vladimir Putin.⁠

“Caros russos, sua mídia está sendo censurada. O Kremlin está mentindo. Descubra a verdade sobre a Ucrânia na web gratuita e no aplicativo Telegram. Hora de derrubar o ditador Putin!”, diz uma das mensagens.

Porém, o texto não é a única opção. Os usuários vêm enviando imagens da guerra ou da cobertura da mídia ocidental, mostrando o ataque da Rússia aos civis ucranianos. Desde o lançamento do site no dia 6 de março, quase 7 milhões de mensagens e 2 milhões de e-mails foram enviados.

“Nosso objetivo é romper a parede digital de censura de Putin e garantir que o povo russo não esteja totalmente isolado do mundo e da realidade do que a Rússia está fazendo na Ucrânia”, disse um porta-voz do Squad303 ao Wall Street Journal.

A EXAME testou o site e enviou mensagem para cinco números. Apesar de todos existirem, nenhum respondeu e somente um visualizou. O WSJ conversou com Titan Crawford, um homem norte-americano que já enviou mensagens para mais de 2.000 russos e conseguiu ter uma conversa com 15.

This is crazy. The person questioned me being American so I had to prove it. I’ve sent over 200 messages thanks to @squad3o3 to Russian cell phones. This one got me, it roughly translates to “it’s terrible in Russia” @xxNB65 @YourAnonNews @xenasolo @ZelenskyyUa got a new friend🙏 pic.twitter.com/UOunxs2aIJ

— Mr. T aka Masta Chef/CireX14 (@titancrawford1) March 6, 2022