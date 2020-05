Grupo Bio Ritmo, detentor da Smart Fit, aposta em aplicativo de exercícios

O Grupo Bio Ritmo, detentor da rede de academias Smart Fit, aposta em um novo aplicativo de exercícios chamado Fitplay. Com programas de treinamento em vídeo de emagrecimento a ioga, a nova plataforma digital visa ajudar as pessoas a fazer atividade física em casa.

Com mais de 100 treinos para iniciantes e atletas, os vídeos são protagonizados por profissionais de educação física de empresas como Smart Fit, Race Bootcamp, Vidya, Tonus Gym e Jab House. A primeira parceria oficial do Fitplay é o FitDance, que vai oferecer tutoriais exclusivos de coreografias no aplicativo, disponível para smartphones com sistema operacional Android, iPhone e web. O FitDance é um programa de aula online de dança que tem quase 13 milhões de inscritos no YouTube e mais de 4 bilhões de visualizações nos vídeos de coreografias.

O Fitplay é a principal aposta do Grupo Bio Ritmo no mundo digital. A proposta do aplicativo, que tem mensalidade de 14,90 reais no plano anual, é universalizar o acesso a conteúdos de exercícios físicos online em português e oferecer aos profissionais de educação física um canal de distribuição de suas aulas, pelas quais eles podem receber pagamentos referentes à audiência gerada – como no YouTube.

Para Edgard Corona, presidente do Grupo Bio Ritmo, o conteúdo sobre exercícios físicos em português ainda está muito desorganizado na internet e a proposta do FitPlay é cumprir esse papel e centralizar as aulas online de profissionais com boa formação acadêmica.” É como se não houvesse um Google para organizar essas informações”, afirmou Corona, em entrevista à exame. “A pandemia está causando uma mudança de comportamento, o risco da comorbidade obesidade e o home office oferecem melhores condições para se exercitar.”

O projeto começou a ser desenvolvido no ano passado, mas ganhou nova importância para a empresa com o início da quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus, que levou ao fechamento de academias por meses. “A ideia inicial era dar uma melhorar a experiência de fazer atividade física fora da academia. Quando chegou a necessidade de distanciamento social, buscamos oferecer o treino em casa e, com isso, atingimos 17 milhões de pessoas, são 700 mil por dia”, disse Corona.

A expectativa do presidente do Grupo Bio Ritmo é que o aplicativo tenha crescimento forte nos próximos meses para se consolidar como um canal digital de aulas de atividade física em português e em espanhol — 45% da receita do grupo vem de outros países da América Latina.

Maior rede de academias do Brasil, o Grupo Bio Ritmo conta com outros produtos digitais, como o Smart Coach, um aplicativo para orientar a rotina de treinos de corrida e força, e o Smart Nutri, um aplicativo que dá acesso a cardápios preparados por nutricionistas e a teleconsultas com esses profissionais.