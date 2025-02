Grandes empresas dos EUA fecham parcerias com Musk mirando proximidade com Trump

Grandes companhias dos Estados Unidos têm fortalecido relações com o empresário e bilionário Elon Musk. O momento favorável do magnata coincide com a demonstração do poder dele dentro do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As últimas semanas trouxeram uma série de anúncios benéficos para as empresas de Musk. Entre elas, uma parceria entre a empresa de serviços de pagamento Visa e o X (antigo Twitter) para lançar pagamentos na plataforma. A aviação United Airlines também acelerou planos para usar os satélites da Starlink de Musk para Wi-Fi dentro do voo.

A Amazon, de Jeff Bezos, aumentou a receita de anúncios no X. A companhia havia reduzido a propaganda veiculada na rede social, por conta da proliferação de discurso de ódio. Em novembro de 2023, dados do Sensor Tower haviam identificado que marcas como Apple, IBM, Disney e Sony tiraram seus anúncios do X depois de descobrirem que as propagandas apareciam ao lado de conteúdo ofensivo.

Segundo o Financial Times, o CEO da Boeing Kelly Ortberg disse que está trabalhando com Musk, cuja empresa SpaceX é uma concorrente, para acelerar a entrega de dois aviões Air Force. Alguns desses anúncios já estavam sob negociação por meses, mas há um possível benefício político em acelerar essas relações por conta da posição do empresário no governo.

Eleição de Trump trouxe novos amigos para Musk

Logo após a vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, organizações já começaram a se mover em favor do empresário. O banco JPMorgan derrubou um processo de três anos contra a Tesla por suposta violação de contrato.

Em janeiro, o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, afirmou em entrevista a CNBC que sua relação com Musk se tornou mais suave e comentou: “Esse cara é o nosso Einstein”. “Eu gostaria de ser útil a ele e suas companhias o quanto pudermos”, completou.

Musk tem sido uma presença constante ao lado de Trump. Uma das vitórias do bilionário foi conseguir o fim do home office para servidores públicos. Ele também lançou um lançou um plano para demissão de 2 milhões de funcionários nesta semana.