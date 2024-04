Governo brasileiro vai reavaliar contratos com Starlink após declarações de Elon Musk

Na segunda-feira, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, anunciou que o governo brasileiro está reavaliando seus contratos com a Starlink, uma empresa liderada por Elon Musk, também proprietário da plataforma de mídia social "X", anteriormente conhecida como Twitter.

Esta revisão surge em meio a recentes declarações polêmicas de Musk, que criticou abertamente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e indicou uma possível recusa em acatar decisões judiciais brasileiras.

O conflito escalou após Musk questionar, por meio de publicações em "X", a atuação de Moraes, especialmente em sua capacidade como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde o ministro tem sido uma figura chave no combate à disseminação de informações falsas durante períodos eleitorais. Musk defendeu a liberdade de expressão, sugerindo que esta estaria sob ameaça no Brasil.

Em resposta às ações de Musk, o ministro Pimenta destacou a importância de não permitir que influências estrangeiras desrespeitem a Constituição brasileira.

Ele mencionou a possibilidade de Musk estar facilitando atividades criminosas através de sua plataforma, exemplificando com a live transmitida por Allan dos Santos, blogueiro e youtuber foragido da justiça brasileira, atualmente residindo nos Estados Unidos.

Starlink no Brasil

A presença da Starlink no mercado brasileiro de internet por satélite registrou uma ascensão em 2023, marcando um crescimento de 1.046% ao fechar o mês de dezembro com 132,95 mil clientes, um salto significativo em relação aos 11,6 mil usuários do ano anterior, conforme dados recentes divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A Hughes, líder do mercado até então, viu uma redução de 10% em sua base de clientes, apesar de manter a liderança em provimento de internet por satélite. Contudo, com revés recente da Starlink, a empresa terá de enfrentar as incertezas quanto à continuidade de seus contratos com o governo brasileiro.