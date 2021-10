Google lança roteador Wifi no Brasil e amplia portfólio no país

O Google anunciou nesta quinta-feira, 14, que está ampliando o portfólio de produtos próprios a venda no Brasil. A empresa está trazendo ao país o Google Wifi, roteador de tecnologia mesh, voltado para quem quer melhorar a conexão em casa ou expandir a área de cobertura do sinal de internet.

O roteador que tem instalação facilitada pelo app Google Home é conhecido há anos fora do país e é o roteador mais vendido nos EUA. A instalação facilitada e controle por smartphone permitem conveniências como redes e senhas exclusivos para convidados, controle parental e escolher quais dispositivos terão prioridade na conexão.

Em termos técnicos, o roteador do Google promete também eliminar as zonas da casa que não recebem sinal Wi-Fi, por sua característica de funcionar como uma malha e transmissores potentes.

O equipamento chega ao país por 999 reais a unidade, por 1.999 reais o kit com 3 unidades, que servem para garantir a cobertura de sinal em uma residência maior.

Além do Google Wifi, a empresa tem ainda no Brasil o Chromecast, para integração de televisores e aparelhos inteligentes, e os assistentes de voz Nest Mini e Nest Audio, com Google Assistente integrado.