Google lança Android 11 com função adorada no iPhone

O Google lançou na noite desta terça-feira, 8, a tão aguardada atualização para os smartphones Android, o Android 11. A nova versão do sistema operacional promete “tornar a vida do usuário mais fácil com os novos recursos desenvolvidos com mais proteção, transparência e controle sobre seus dados”.

Entre as principais novidades observadas na atualização está a gravação de tela integrada, como já acontece em iPhones. O usuário do Android agora, em vez precisar de um aplicativo externo para gravar a tela, conseguirá realizar a ação diretamente pelo dispositivo.

A atualização chegou primeiro para os celulares Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo e realme. O Google afirma que outros parceiros receberão as atualizações nos dispositivos nos próximos meses.

Confira as principais mudanças do Android 11