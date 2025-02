Google desativa sistema de alertas de terremotos no Brasil após alarme falso

O Google anunciou que desativou o sistema de alerta de terremotos no Brasil após um alarme falso ter sido enviado na madrugada desta sexta-feira, 14. A empresa afirmou, em nota, que está investigando o ocorrido.

Por volta das 2h20 da manhã, diversos usuários receberam um alerta de terremoto supostamente emitido pela Defesa Civil. O aviso indicava que o epicentro do tremor estaria a 55 km de Ubatuba, no litoral paulista, com magnitude entre 4,2 e 5,5.

Em nota, a Defesa Civil do Estado negou a emissão do alerta e esclareceu que a notificação tinha sido gerada por um serviço exclusivo do Google.

"A Defesa Civil do estado de SP esclarece que não emitiu nenhum alerta de terremoto na madrugada desta sexta-feira. Segundo o Centro de Sismologia da USP, não foi registrado nenhum abalo sísmico no estado de SP. Não há nenhuma ocorrência registrada ou em atendimento pelas equipes das Defesas Civis municipais", informou o comunicado oficial.

Como funciona o sistema de alerta do Google?

O sistema de alertas sísmicos do Google foi lançado para aumentar a segurança de usuários do Android, aproveitando sensores de movimento dos celulares e dados de redes sismológicas.

Quando um tremor é detectado, a plataforma pode enviar notificações automáticas para dispositivos próximos ao possível epicentro. Especialistas apontam que a tecnologia pode ter interpretado erroneamente outro tipo de vibração como um tremor sísmico.

Veja a nota do Google na íntegra:

“O Sistema Android de Alertas de Terremoto é um sistema complementar que usa celulares Android para rapidamente estimar vibrações de terremotos e oferecer alertas para as pessoas. Ele não foi desenhado para substituir nenhum outro sistema de alerta oficial. Em 14 de fevereiro, nosso sistema detectou sinais de celulares em localização próxima ao litoral de São Paulo e disparou um alerta de terremoto aos usuários na região. Nós desativamos prontamente o sistema de alerta no Brasil e estamos investigando o ocorrido. Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente e seguimos comprometidos em aprimorar nossas ferramentas.”