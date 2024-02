'Google' da Rússia é vendido para consórcio de investidores por US$ 5,2 bilhões

O gigante de tecnologia russo Yandex foi comprado por US$ 5,2 bilhões por um consórcio de investidores russo, segundo anúncio nesta segunda-feira, 5. Conhecida como "Google da Rússia", a empresa foi fundada durante um boom de companhias de tecnologia no país, na década de 1900, é um player chave em serviços de busca, email, transporte por aplicativo, comércio eletrônico, serviços de nuvem e streaming no país.

As conversas começaram após a invasão da Ucrânia. O conflito atrapalhou os planos da Yandex de se tornar uma big tech global, já que milhares de seus funcionários fugiram do país, enquanto investidores estrangeiros se afastaram da empresa russa.

A negociação durou 18 meses, e envolveu traçar um plano para manter um ativo russo estrategicamente importante no país, e, ao mesmo tempo, entregar um valor para os acionistas predominantemente ocidentais. A empresa-mãe da Yandex, Yandex NV, está listada na Nasdaq e sediada na Holanda.

Compra

O Kremlin exige um desconto de pelo menos 50% em negócios envolvendo proprietários estrangeiros, o que significa que, embora a Yandex atenda principalmente ao mercado russo, ainda está sujeita a essas condições.

Assim, o acordo de US$ 5,2 bilhões é um preço inferior ao valor final da Yandex - sua capitalização de mercado chegou a US$ 30 bilhões em 2021.

A Yandex afirmou que permanecerá uma "empresa privada e independente" cuja equipe de gerenciamento manterá "o controle da empresa e o direito de tomar decisões importantes" como reestruturação significativa, orçamento e fusões e aquisições.

De acordo com a agência de notícias russa Interfax, Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, disse: "A Yandex é uma das campeãs nacionais da economia em alta tecnologia e uma das maiores empresas. É importante para nós que a empresa continue a trabalhar no país."

Arkady Volozh, co-fundador da Yandex, que está sob sanções da União Europeia, mudou-se para Israel em 2014 e mais tarde se tornou um dos poucos empresários russos proeminentes a se manifestar contra a guerra. Em agosto passado, ele disse que a invasão "é bárbara, e eu sou categoricamente contra".

Sob pressão para cumprir as demandas do Kremlin sobre conteúdo, a Yandex vendeu seu agregador de notícias e outros recursos online para o concorrente controlado pelo estado VK no final de 2022.

No acordo, o negócio russo da Yandex, que responde por 95 por cento da receita, ativos e funcionários do grupo, será de propriedade de um consórcio composto por investidores russos como Alexander Chachava, Pavel Prass e Alexander Ryazanov, e da Argonaut, um fundo controlado pela gigante do petróleo Lukoil.

O consórcio se comprometeu a não vender suas ações no negócio russo da Yandex durante um período inicial de 12 meses após a conclusão da venda.